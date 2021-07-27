نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي رتبة جندي الإدارة العامة للقبول عبر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، عن نتائج القبول النهائي لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية، وذلك بعد أن تمت المفاضلة والفرز بين المتقدمين، لاختيار أفضل العناصر المتميزة للالتحاق بالقوات الخاصة، ومنذ أن تم الإعلان وازداد البحث بصورة كبيرة عن طريقة الاستعلام عن المقبولين، وقد وفرة وزارة الداخلية معرفة النتيجة عبر رابط أبشر توظيف، لذلك على كل من تقدم بأوراقه للالتحاق بالقوات الخاصة الدخول على رابط أبشر توظيف jobs.sa لمعرفة النتيجة، وقد تمت المفاضلة والاختيار بين المتقدمين وفقاً للشروط والضوابط الموضوعة، من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية، وفيما يلي سوف نستعرض معكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وما هي أهم التعليمات التي ينبغي على المقبولين الالتزام بها قبل الحضور للدورة.

نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

تم الإعلان اليوم من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي التابع لوزارة الداخلية، عن نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وشددت على المقبولين ضرورة الالتزام بالتعليمات قبل حضور الدورة، وهذه التعليمات كالتالي:

الالتزام التام من قبل من تم اختيارهم بالإجراءات الإحترازية والتعليمات الواردة من وزارة الصحة والاطلاع على الدليل التوعوي الموجود على الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

ممنوع الدخول بأي أدوية طبية وفي حالة الضرورة لابد من الإفصاح عنها بالتفصيل.

لا يسمع بالحضور بالملابس المدنية “الثوب، الشماغ، الأدوات الحادة، النظارات الشمسية”.

يمنع الدخان وما يتعلق به وعدم السماح باستخدام جميع أجهزة الاتصالات.

ممنوع الحضور بالسيارة الخاصة ولا يسمح له بالدخول بها أو الوقوف بجانب الأسوار ومن يخالف ذلك يتحمل المسؤولية الكاملة.

مدة الدورة ثلاثة أشهر دون خروج أو زيارة وذلك نظراً للظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

على الطلاب المقبولين رفع معدلات لياقتهم البدنية قبل الالتحاق بالدورة التدريبية، وهذا سيساعدهم كثيراً في آداء أعمال التدريب وتجنب الإصابات.

إحضار الجوال ويكون مسجل عليه تطبيق “صحتي” و”توكلنا” ويتم تسليم الجوال في المعهد.

رابط ابشر توظيف للاستعلام عن النتيجة

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، من خلال الإدارة العامة للقبول المركز التابع لوزارة الداخلية، وذلك عن طريق رابط موقع أبشر توظيف.

تذكرة بشروط القبول