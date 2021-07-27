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عمر شويل - جدة السعودية تعلن عودة موسم العمرة والحجز من خلال برنامج اعتمرنا أعلنت المملكة عودة موسم العمرة اعتبارا من الأحد 25 يوليو، وذلك من خلال تطبيق اعتمرنا، بعد انتهاء شعائر الحج، وأكدت رئاسة شئون الحرم انه تم تجهيز الحرم، لاستقبال المعتمرين والمصلين لعودة العمرة، وفق الإجراءات الاحترازية، فجهزت مسارات خاصة لأفواج المعتمرين، بما يضمن التباعد بين الطائفين حول الكعبة، ثم إضافة تخصيص أبواب لكل فوج، لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس،انسيابية حركة الحشود وسلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام، ومن يوم الجمعة اختتمت المملكة موسم الحج لعام 1442، الذي ضم ستون ألف حاج، وذلك في ظل ضوابط صحية، بطريقة مقننة لمنع التكدس لسلامة الحجاج.

السعودية تعلن عودة موسم العمرة والحجز من خلال برنامج اعتمرنا

وللتسجيل يجب أولا تحميل تطبيق “اعتمرنا” عبر نظامي Android – https://play.google.com – iOS . تصدر تطبيق اعتمرنا، مؤشرات البحث بموقع جوجل بالمملكة تزامنا مع بدء العودة التدريجية للعمرة. ثم دخول المعتمرين والمصلين والزوار سيكون عبر تطبيق اعتمرنا فقط، الذي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات. يتيح تطبيق اعتمرنا، الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية.

طريقة التسجيل لأداء العمرة على تطبيق اعتمرنا

تحميل التطبيق اعتمرنا من تطبيق جوجل بلاي. تم إصدار تطبيق اعتمرنا، ليقوم بتقديم تصريح أداء العمرة، تزامنا مع فتح العمرة لعام 1442. ثم تسجيل البيانات، رقم الهوية أو الإقامة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، وإدخال رقم للمرور وإعادته، والموافقة علي الشروط والحكام، ثم تسجيل. الحصول على موافقة بالتصريح المطلوبة، يتم تحديد بين الاختيار سواء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام أو الروضة الشريفة. يمكن تحديد الوقت المناسب حسب المواعيد المتوفرة. وأيضا اختيار الخدمات التي ترغب بها، من وسيلة مواصلات ونقاط التجمع ومراكز الخدمات. يشترط التسجيل في تطبيق توكلنا لضمان الخلو من فيرس كورونا. ثم الذهاب إلى مراكز النقل للمعتمرين بمكة. الكشف عن التصريح للموظف المسئول والتقيد بالوقت الممنوح في التصريح. ارتداء الكمامة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية. التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

شروط العمرة 1442

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مجموعة من الشروط الأساسية، التي لا يمكن التهاون بأي منهم أو التنازل عنهم، من أجل قبول المعتمرين الجدد: