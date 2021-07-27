نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توزيع أرباح أرامكو الربع الثاني 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد توزيع أرباح أرامكو الربع الثاني 2021 حيث أعلنت شركة أرامكو السعودية عن توزيع الأرباح للربع الثاني من أرباح هذا العام والتي ينتظرها كثير من المستثمرين في سوق الأسهم السعودي. ولذلك سوف نستعرض بالسطور المقبلة الموعد المحدد للأرباح ومعلومات عنها.

توزيعات أرامكو للسهم الواحد

توزع شركة أرامكو على حاملي الأسهم أرباحًا سخية فقد بلغت القيمة الإجمالية لأرباح الشركة التي تم توزيعها على المساهمين بالربع الأول 70 مليار ريال سعودي، حيث كانت حصة السهم لذلك الربع 0.3518 ريال سعودي. والأرباح النقدية للربع الثاني 70.32 مليار بحصة 0.3518 ريال للسهم الواحد.

موعد توزيع أرباح أرامكو الربع الثاني 2021

ينتظر حملة الأسهم المساهمون بشركة أرامكو توزيع الأرباح في الربع الثاني والذي لم يتم توزيعه إلى الآن، وأعلنت الشركة في بيانًا لها عن موعد النتائج المالية للربع الثاني سيكون يوم الأحد الموافق 8-8-2021. حسب الإعلان سيكون قبل افتتاح سوق تداول بما يتوافق مع الشروط المقررة من قبل هيئة سوق المال السعودي.

أرباح أرامكو الربع الثاني

قامت الشركة بنشر التقرير المبدئي عن النصف الثاني لعام 2021 يوم الاثنين الموافق 9-8-2021 ويشمل الإعلان القوائم المالية بشكل كامل، وفي هذا السياق فقد حققت الشركة أرباح مرتفعة لهذا العام بالربع الأول والذي سبق توزيعه وكانت الأرباح مرتفعة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي 2020 حيث بلغت الأرباح 81.4 مليار ريال، وكانت الأرباح الموزعة على المساهمين وحملة الأسهم بالربع الأول تقدر ب70.33 مليار.

طريقة الاستعلام عن أسهم أرامكو

أتاحت الشركة إمكانية الاستعلام عن أسهم أرامكو دوريًا عبر الموقع الرسمي لها، حيث تقدم الشركة رسم بياني لأسهم أرامكو للإطلاع على تفاصيل الأسهم بسهولة وتضمن لك تحديث على مدار الساعة لحالة الأسهم وأسعارها على مدار الساعة.

طريقة التداول في الأسهم

تقوم الشركة بتوزيع الأسهم من فترة لأخرى بتوزيع النسبة للفرد والذي يبلغ نصيبه 1500 سهم وقد سمحت الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين التداول وحددت الشركة فئات يمكنها التداول بأسهم أرامكو كما حددت الحسابات البنكية التي يمكنها المشاركة في التداول.