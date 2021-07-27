في إنجاز جديد .. ” ابن قرهم ” سفيراً للمنظمة الأوربية للسلام الدولي

دوت الخليج – الرياض : في إنجاز جديد وغير مسبوق منحت المنظمة الأوربية للسلام الدولي الأستاذ محمد أحمد الزهراني شهادة سفير للسلام الدولي وذلك نظير نشر روح التسامح والعدالة والقيم .

” دوت الخليج ” قدمت التهاني والتبريكات للأستاذ محمد الزهراني هذه التكريم وهذه الشهادة الدولية في السلام الدولي .

من جهتها قدمت مسؤولة النشر الإلكتروني في ” دوت الخليج ” الأستاذه هدى الشديد صادق التهاني للأستاذ محمد الزهراني متمنية له مزيدا من التوفيق والنجاح والسداد.

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