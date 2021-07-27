نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج القبول للتجنيد وزارة الدفاع 1442 الدفعة الأولي عبر tajnidreg.mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول للتجنيد بالقوات المسلحة السعودية 1442، من أهم الروابط بحثاً خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان نتائج القبول للدفعة الأولي للدخول لأداء الخدمة العسكرية، فقد قامت وزارة الدفاع بالإعلان في وقت سابق عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الرجال والنساء، الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بوزارة الدفاع، وحددت عدة شروط وجب توافرها في المتقدمين لضمان القبول، وقد أعلنت وزارة الدفاع عن قبول الدفعة الأولي من المتقدمين للتجنيد، وجاري فحص طلبات المتقدمين بالدفعة الثانية لتحديد المقبولين، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم خلال السطور التالية تفاصيل الخبر، والرابط الرسمي للاستعلام عن نتائج القبول للتجنيد وزارة الدفاع.

رابط بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع

الدخول على الموقع الإلكتروني “tajnidreg.mod.gov.sa“.

إدخال رقم الطلب.

الضغط على الاستعلام.

نتائج القبول للتجنيد وزارة الدفاع 1442

تم الإعلان عن نتائج القبول بوزارة الدفاع، عبر بوابة التجنيد الموحد الإلكترونية برقم الطلب، وذلك لمن توافرت لدية الشروط التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، ويجب على المقبولين الحضور في الموعد المحدد بالنتائج لبدأ التدريب، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية المحددة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا، كما يجب التسجيل في تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول وإظهار ذلك خلال الدخول لمقر التدريب.

الشروط الواجب توافرها للتقديم للتجنيد

أن يكون المتقدم/ة سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشأ مع والده خارج البلاد لخدمة المملكة.

يكون حسن السيرة والسمعة وغير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف أو في حد شرعي.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام أما المتقدمات لا يقل العمر عن 21 عام.

يكون المتقدم/ة لائق طبياً.

عدم التحاق المتقدم/ة بوظيفة حكومية.

تناسب الطول مع الوزن بحيث يكون الطول في الرجال “160” وفي النساء “155”.

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

تتوافر في الفرد الفني المؤهلات المطلوبة.

لم يسبق للمتقدم/ة الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز الاختبارات المحددة للقبول والكشف الطبي.

القبول في المقابلة الشخصية التي يتم تحديدها للقبول النهائي.

وزارة الدفاع السعودية

من أهم الوزارات التابعة للحكومة السعودية، وهي المختصة بحماية أمن البلاد من أي اعتداء خارجي أو داخلي على حدود الدولة، وتشمل عدد من ألأفرع هي “القوات البرية، القوات الجوية، قوات الدفاع الجوي، القوات البحرية، قوة الصواريخ، القوات المشتركة، الخدمات الطبية”.