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عمر شويل - جدة كيفية طلب دعم جود الإسكان والاستفادة من الدعم ، تعمل دائما الحكومة السعودية لتوفير كافة سبل العيش الكريم للمواطن السعودي ويتم ذلك سواء بالمبادرات الخيرية أو المساهمة الكبيرة من أبناء المجتمع المدني وتكافلهم معاً ، وتعتبر أحد هذه الخدمات هي منصة جود الإسكان والتي تعتبر احدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية ، وتهدف هذه المنصة إلى إشراك كافة منظمات المجتمع وأفراده في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني لكافة المناطق والمدن في المملكة العربية السعودية ، حيث تتم كافة المساهمات الخيرية عبر منصة جود الإسكان الإلكترونية بطريقة تضمن تحقيق العدالة ومعايير الدقة ، إلي جانب التأكد من وصول الدعم للمستحقين للأسر الأكثر احتياجا بكل سهولة ويسر ،يتساءل الكثير عن كيفية التسجيل في منصة جود الإسكان وكيفية الاستفادة من دعم منصة جود الإسكان وهذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور الآتية.

كيفية طلب دعم جود الإسكان والاستفادة من الدعم

وضحت منصة جود الإسكان عبر موقعها الرسمي أن التسجيل يكون فقط عبر الجمعيات الأهلية المشاركة في المنصة ويمكن طلب الدعم من خلال البحث عن الجمعيات الخيرية الأقرب لك أو التابع لها من خلال الخطوات التالية :

قم بالدخول على موقع منصة جود الإسكان الإلكتروني.

ستظهر لك العديد من الجمعيات .

بعد ذلك قم بالضغط على مزيد من التفاصيل في حالة وجدت الجمعية التابع لها.

نقوم بعد ذلك بالبحث عن الجمعية الأهلية الأقرب لك يمكنك البحث عن طريق المنطقة ، المدينة واسم الجمعية ، ثم نقوم بالضغط علي كلمة بحث.

ستظهر لك الجمعية المطلوبة على الفور بكامل بياناتها للتواصل ، الاسم ورقم الهاتف وكذلك بريدها الإلكتروني .

يمكنك التواصل وطلب الدعم للحصول عليه.

شروط الاستفادة من الدعم

يجب تحقيق الشروط المطلوبة لاستحقاق الاستفادة من الدعم الخاصة بمنصة جود للأسر الأشد فقرا وحاجة ، وهي كالتالي

الأسر التي اصبح في غير مقدورها دفع الإيجار.

الأب المقعد عن العمل والذي لا يستطيع دفع ايجار سكني.

السجين الذي يكون بحاجة إلى توفير ايجار السكن.

أن يكون لدي المتقدم عقد ايجار مسجل بالشبكة الإلكترونية وغير قادر أو قدرته المادية ضعيفة.

من صدر بحقه حكم تنفيذي و غير قادر على سداد ايجار مسكنه .

الأسر المشمولة بالرعاية ضمن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يشترط عند التقديم على دعم جود الإسكان لابد إن تكون مسجلا بإحدى الجمعيات الأهلية المشاركة مع منصة جود.

تأكد من انك ضمن قائمة المسجلين المستحقين في المنصة للاستفادة من الدعم.

طريقة التأكد من الحصول علي دعم جود الإسكان

يمكنك التأكد من انك احد المستفيدين من دعم الإسكان عن طريق رابط مباشر من الموقع الرسمي لمنصة جود الإسكان ، عبر عدة خطوات كالتالي :

يمكنك التأكد من استحقاقك لطلب دعم جود الإسكان عبر الموقع الرسمي لمنصة جود الإسكان الإلكتروني.

يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال الخاص بك.

اضغط التأكد من الاستحقاق ، ليظهر لك حالة استحقاقك لدعم.

كيفية الاستفادة من خدمة منصة جود الإسكان ؟

يمكن الاستفادة من الدعم المقدم من خلال الخطوات الآتية:

زيارة بوابة موقع منصة جود الإسكان الإلكتروني، والضغط على التعرف علي منصة جود من القائمة الرئيسية.

التعرف علي كافة الجمعيات الشريكة، وتواصل مع الجمعية الأقرب إليك لتقديم طلب المساعدة.

في الخطوة التالية، تقوم الجمعية بعمل دراسة حول المواطن و الطلب لاستحقاقك للدعم بناءً على المعايير التي حددتها جود الإسكان، وتتم الدراسة من خلال البحث الميداني والمكتبي والاجتماعي.

بعد إجراء الدراسة، تتم عملية التحقق بالتعاون والتكامل التقني مع القطاعات الحكومية الأخرى (الضمان الاجتماعي، واستحقاق الدعم السكني).

عند الانتهاء من حالة الاستحقاق والتحقق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، يتم التدقيق في الحالة المقدمة من قبل فريق جود ومن ثم ترشيحها ورفعها على المنصة لبدء تقديم الدعم الخيري لها.الطلب

الحالات المستحقة للدعم تكون بناءً على المعايير التي حددتها جود الإسكان، وتتم الدراسة من خلال البحث الميداني والمكتبي والاجتماعي.

أشكال المساهمة في منصة جود الإسكان

أعلنت منصة جود الإسكان انه لم تقتصر المساهمة علي الدعم المالي فقط بل شملت أيضا مجموعة من الأشكال للمساهمة وتقديم كافة سبل المساعدة كالاتي :

دعم توفير سكن

يتم تقديم دعم توفير السكن للأسر الأشد حاجة من الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

منصة جود لتسديد الإيجار

والدعم علي الإيجار من أشهر طرق الدعم على المنصة، تستهدف منصة جود لتسديد الإيجاز حالات من هم أشد حاجة من الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية .

مساهمة عامة

تتم المساهم العامة عبر جود الإسكان من خلال تقديم مبلغ نقدي دون تحديد المستفيد منه. كما أتيحت فرصة المساهمين في تقديم المساعدة العينية مثل (وحدة سكنية أو قطعة أرض)، ليتم البناء عليها لمستفيدي جود الإسكان.