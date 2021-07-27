نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تسهيل بنك الرياض للحصول علي سلفة من 2000 إلي 10000 ريال شهرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج تسهيل بنك الرياض هو أحد أهم البرامج التي يقدمها بنك الرياض السعودي. حيث يمكن للعملاء الحصول علي سلفة شهرية من (2000) ألفي ريال سعودي وتصل إلي (10,000) آلاف ريال سعودي. ويعد برنامج تسهيل هو أحد أهم برامج الدعم المقدمة من بنك الرياض السعودي, والذي يمكن العملاء من تخطي أزمات أو استكمال التزامات مادية في حالة نفاذ الراتب الشهري. وقد أعلن بنك الرياض بالسعودية عن برنامج تسهيل لعملاء البنك بعد التحقق من بعض الشروط الواجب توافرها لدي العميل, ويعد بنك الرياض هو أحد أهم وأعرق البنوك السعودية والتي تقدم العديد من المنتجات التمويلية لعل منها عرض 50:50 لتمويل شراء السيارات, وفيما يلي سيتم شرح كافة تفاصيل برنامج تسهيل بنك الرياض وما هي الشروط المطلوبة للاشتراك في البرنامج خلال هذا المقال.

برنامج تسهيل بنك الرياض

أعلن بنك الرياض في وقت لاحق عن إطلاق خدمة تسهيل والذي يتيح للعملاء الحصول علي سلفة تعادل نسبة (25%) من إجمالي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصي (10,000) ريال وذلك مقابل (500) ريال سعودي تدفع مرة واحدة للاشتراك للسعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ,وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط التالية:

ألا يقل عمل العميل عن 18 عام للمواطنين السعوديين و 22 عام للمقيمين بالمملكة.

عن للمواطنين السعوديين و للمقيمين بالمملكة. لا يجوز الجمع بين خدمة برنامج تسهيل وأي منتج تمويلي آخر من البنك مثل التمويل العقاري, التمويل الشخصي ,………..

الجمع بين وأي آخر من البنك مثل ,……….. أن يكون العميل علي رأس عمل بإحدى القطاعات (القطاع الحكومي , شبه حكومي , القطاع الخاص ).

علي رأس عمل بإحدى القطاعات (القطاع الحكومي , شبه حكومي , القطاع الخاص ). ألا يقل الراتب الشهري عن (8000) ريال سعودي.

عن مبلغ السلفة هو (25%) من إجمالي الراتب بحد أدني (2,000) ألفي ريال وبحد أقصي (10,000) آلاف ريال سعودي . (بمعني في حالة زيادة الراتب الشهري عن (40,000) ألف ريال سعودي أياً كانت الزيادة فلن تزيد السلفة عن (10,000) ألاف ريال سعودي ).

هو من إجمالي الراتب . (بمعني في الراتب الشهري عن أياً كانت الزيادة عن ). قيمة الاشتراك في الخدمة (500) ريال سعودي تدفع لمرة واحدة فقط لإجمالي عام واحد كامل.

تدفع لمرة واحدة فقط لإجمالي في حالة الحاجة إلي الحصول علي أحد المنتجات التمويلية المقدمة من بنك الرياض فيجب إلغاء الاشتراك في الخدمة مع العلم أنه لا يمكن القيام باسترداد قيمة الاشتراك.

مثال توضيحي لعميل يرغب في الاشتراك في برنامج تسهيل

في حالة وجود عميل راتبه الشهري هو (8,000) آلاف ريال سعودي, ولم يقم بالحصول علي أحد المنتجات التمويلية الخاصة ببنك الرياض (تمويل عقاري, تمويل شخصي, ………) فيمكنه الاشتراك في برنامج تسهيل مقابل (500) ريال سعودي للعام الواحد (12) شهر, فيمكنه الحصول علي سلفة بقيمة (2,000) ريال سعودي. وحين إيداع الراتب الشهري للشهر الجديد ستقوم الأنظمة بخصم قيمة السلفة التي حصل عليها العميل لإنهاء التزاماته المادية. وبمجرد الإيداع يمكنه الحصول علي سلفة جديدة مرة أخري.

ويمكن الاشتراك في خدمة برنامج تسهيل بنك الرياض من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك “خدمة أون لاين الرياض” أو “موبايل الرياض”.