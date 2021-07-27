كم باقي على السنة الجديدة الهجرية 1443 موعد اجازة راس السنه الهجرية 2021

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عمر شويل - جدة كم باقي على السنة الجديدة الهجرية 1443 أصبحت من الأمور التي يهتم بها جميع أبناء الأمة الإسلامية في الوقت الحالي خصوصًا أن ذكرى رأس السنة الهجرية تمثل ذكرى غالية لدى الأمة الإسلامية ألا وهي الهجرة النبوية الشريفة لرسولنا الكريم ـ صل الله عليه وسلم ـ من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفيما يلي عبر موقع ثقفني توضيح موعد أول أيام السنة الهجرية وموعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة أيضًا لعام 1443 هـ – 2021 م بالتفصيل.

ما هي رأس السنة الهجرية

إن المقصود برأس السنة الهجرية هو أول أيام أول شهور العام الهجري الجديد وهو شهر محرم باعتباره هو أو شهر من الأشهر القمرية الهجرية ، ويتم الاحتفال في كافة الدول الإسلامية والعربية بهذه الذكرى الإسلامية التي قد سطرت مدى عظمة وتضحيات وإخلاص رسولنا الكريم سيدنا محمد صل الله عليه وسلم للدعوة الإسلامية حتى من الله تعالى على الأمة وأظهر هذا الدين وكتب له النصرة والتمكين في شتى بقاع الأرض

كم باقي على السنة الجديدة الهجرية 1443

لقد أشارت هيئات الفلك والأرصاد في المملكة العربية السُّعُودية وجمهورية مصر العربية إلى أن موعد رأس الرئيسية للعام الهجري الجديد الموافق بطبيعة الحال يوم 1 محرم (1-1-1443هـ) سوف يكون تحديدًا في يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر أغسطس 2021م، أي إن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة هو 1-1-1443هـ الموافق 9-8-2021م

موعد اجازة رأس السنه الهجريه 1443 – 2021

يُعتبر يوم رأس السنة الهجرية الجديدة مناسبة دينية مهمة جدًا وفارقة في تاريخ الأمة الإسلامية ولقد شهدت على تضحيات المسلمين الأوائل حينما تركوا الغالي والنفيس وخرجوا من ديارهم من مكة متجهين إلى المدينة المنورة فقط من أجل دعم وتأييد الدعوة الإسلامية وإظهارها، وهناك العديد من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة التي يتم التطرق إليها وتعليمها للنشء الصغير في هذه المناسبة من كل عام، لذلك؛ فإن يوم رأس السنة الهجرية يكون إجازة رسمية في جميع الدول الإسلامية، وسوف يُوافق يوم الإجازة لرأس السنة الهجرية 1442 لهذا العام يوم الاثنين 9 – 8 – 2021م في كافة مؤسسات العمل بالقطاع العام والخاص وسوف يتم استئناف العمل والدراسة في اليوم التالي مباشرةً.

مظاهر الاحتفال برأس السنة الهجرية

تهتم الدول العربية بالاحتفال برأس السنة الهجرية عبر عدة فعاليات وأحداث، مثل: