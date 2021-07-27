تفاصيل وسبب إغلاق طريق الملك عبد العزيز في جدة لمدة 14 ساعة متواصلة

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عمر شويل - جدة تفاصيل وسبب إغلاق طريق الملك عبد العزيز لمدة 14 ساعة متواصلة، أعلنت إدارة مرور محافظة جدة منذ قليل أنه سيتم إغلاق طريق الملك عبد العزيز كاملاً، بالإضافة إلى جميع المسارات التي تؤدي إليه، وانتشرت الكثير من التساؤلات بخصوص ذلك الإجراء المفاجئ، ويود الكثير من المواطنين في المملكة الآن معرفة تفاصيل وسبب إغلاق طريق الملك عبد العزيز في جدة.

إغلاق طريق الملك عبد العزيز في جدة

ونقلاً عن صحيفة عاجل السعودية الإلكترونية، فقد نشرت إدارة مرور محافظة جدة تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت إعلان إغلاق طريق الملك عبد العزيز كاملاً مع المسارات. وذلك ابتداءً من فجر يوم الجمعة المقبل 30 يوليو 2021 وذلك لمدة 14 ساعة.

وأوضحت إدارة مرور محافظة جدة سبب إغلاق طريق الملك عبد العزيز، حيث تضمنت التغريده أيضاً، أن سبب إغلاق الطريق سيكون لإنشاء جسر مشاة بجوار برج الشاشة.

كما نشر حساب المرور السعودي تغريده تضمنت “تنوه إدارة مرور محافظة جدة بالتعاون مع أمانة المحافظة بأنه سيتم إغلاق طريق الملك عبد العزيز مع مسارات الخدمة عند تقاطعه مع شارع الأمير نايف، ابتداءً من فجر يوم الجمعة 2 يوليو، من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى 2 ظهرًا، وذلك لإنشاء جسر مشاه”.