هل زاد وزنك فجأة … إليك هذه الأسباب

دوت الخليج /سلوى البلادي

إذا زاد وزنك فجأة فإليك تلك الأسباب التي لم تخطر ببالك، قد تكون السبب وراء زيادة الوزن!

١- احتباس الماء.

إن تناول الأملاح بنسبة كبيرة يؤدي إلى احتباس الماء بالجسم وحينها يمكن ملاحظة زيادة الوزن سريعاً حتى مع عدم الإكثار من تناول الطعام.

2-قصورة الغدة الدرقية.

تتسبب مشكلات الغدة الدرقية في خلل بهرمونات الجسم، حيث يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى زيادة الوزن بصورة كبيرة وسريعة.

وتقوم الهرمونات بالتأثير على عملية التمثيل الغذائي بالجسم وبالتالي تعيق حرق الدهون.

3-متلازمة المبيض المتعدد الأكياس.

هي حالة أخرى ناجمة عن وجود خلل في هرمونات الاستروجين والتستوستيرون، وهذا الخلل يؤدي إلى دورات شهرية غير منتظمة، ظهور حب الشباب، وزيادة نمو شعر الوجه.

ويتسبب هذا الاضطراب في تعطيل الطريقة التي يستخدم بها الجسم الأنسولين “وهو الهرمون المسؤول عن تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة”، وهذا يعني زيادة الوزن.

فعندما يصبح الجسم مقاوماً للأنسولين، يتم تخزين السكريات والنشويات تخزينها كدهون بدلاً من تحويلها إلى طاقة.

4-الإجهاد الشديد.

يرتبط الإجهاد الشديد وزيادة التوتر بارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول بالجسم، والذي يؤثر على حرق الدهون بالجسم.

5-سوء التغذية.

إن حرمان الجسم من العناصر الغذائية الهامة لا يعني تقليل تناول الطعام بصورة كبيرة، لأن هذا يمكن أن يصيب الجسم بأمراض عديدة، ويضعف عملية الحرق بالجسم.

كما أن عدم تناول الوجبات الصغيرة بين الوجبات الأساسية، والتي تتمثل في الخضروات والفاكهة، سوف يقلل من حرق الدهون بالجسم.

6-تناول الأطعمة غير الصحية.

يظن البعض أن تناول الأطعمة الدسمة بكميات قليلة لن يؤثر على الوزن.

ولكن في الحقيقة، تتسبب الدهون والمقليات والسكريات في زيادة الوزن سريعاً وبصورة كبيرة، حتى في حالة تناولها بكميات قليلة.

وعلى العكس، يمكن تناول الأغذية الصحية والمفيدة بكميات مناسبة لتسبب الشعور بالشبع دون زيادة الوزن.

7-تناول بعض الأدوية.

قبل البدء في تناول أي دواء جديد بدون وصفة طبية أو حتى بوصف من الطبيب، يجب التحدث مع الطبيب حول الاثار الجانبية المحتملة لهذا الدواء.

فهناك بعض الأدوية التي تسبب زياد الوزن بصورة كبيرة وسريعة، مثل أدوية علاج الإكتئاب وأدوية ارتفاع ضغط الدم.

في حالة زيادة الوزن بصورة كبيرة بعد الإستمرار في تناول أحد الأدوية، يمكن التحدث مع الطبيب لاستبداله بدواء اخر مناسب.

8-تناول الطعام ليلاً.

من الأسباب الشائعة التي تؤدي لاكتساب وزن زائد سريعاً هو الإكثار من تناول الطعام في فترة الليل.