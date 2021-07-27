تعليم المدينة المنورة يطلق 33 برنامجاً للتطوير المهني التعليمي

دوت الخليج – المدينة

تطلق إدارة التدريب والابتعاث بتعليم المدينة المنورة اليوم ، المرحلة الرابعة من برامج التطوير المهني التعليمي ضمن المشروع التدريبي الصيفي للعام 2021م, وتشمل 33 برنامجاً لشاغلي الوظائف التعليمية بنين في عدة تخصصات.

وتهدف البرامج التي تعقد – عن بعد – وتستمر حتى الـ 17 من شهر محرم القادم إلى رفع كفاءة القدرات المعرفية والمهارية لشاغلي الوظائف التعليمية وفق مجالات متعددة, وتدريبهم على تدريس المناهج الجديدة, وتوظيف التقنيات التواصلية لتنفيذ البرامج, وتقديم برامج تخصصية نوعية وفق احتياجات التطوير المهني, وتوفير بيئة عمل مرنة لربط المتدربين بمصادر التدريب المتنوعة, وتفعيل المصادر المعرفية الإلكترونية المتجددة والتقنيات الحديثة في عمليات التطوير المهني.