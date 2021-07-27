لحظة حلم…. عبدالقادر الغامدي

اشتاقت عيناي لسحرك

لهمسك

لمائك يرويني

لشيءٍ فيك يبعثرني

يقلب كل موازيني..! لأنثاي فيك التي تحتل مساحاتي

هلّا أغمضت عيني ياكل الفيض

على تفاصيل الحلم القادم

من خلف سحاب أأنا أهذي؟!

صدقا لاأدري

مجنوووون قالوا منذ زمنٍ

ماعاد الأمر كثيرا يعنيني أغفو منك عليكِ

وسأستيقظ حتما

على ماكان يراودني في حلمي

ياأجمل فيضٍ لمشاعرِ أنثى

مازالت تسكنني وسأراقصك ِ ذات مساءٍ ياوهجي

وسأزرع ورداتي

بين أضاميمَ تتغنج طربا

في صدرك اقتربي مني أكثر

التصقي

انهمري

انصهري

لأمرر شفتيّ على القاصي والداني

في وطنك دعيها شفتيّ تشعل بوح الفتنة

باحثةً عن دفءٍ يربكها

يشعلها

يخرجني ويخرجها من عالم عالمنا ولننعم بجمال اللحظة

ياصنو جنوني

نضحك

نرقص

نبكي

نتأوّه عشقا ياأنت

نتسربل ثوب الحلم

هو حلم عذري ٌّ

لاأحد في دنيا الولهِ يدانيه

كما لاأحد في الدنيا ..

كل الدنيا

يشابهك حبا وجنونا

ياأحلى نوبات ِ جنوني

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