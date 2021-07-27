نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن موعد نزول مكافأة الكلية التقنية 1442 وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن موعد نزول مكافأة الكلية التقنية 1442؛ حيث خصصت الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية مكافأة التفوق (مكافأة الكلية التقنية)، وهي عبارة عن مكافأة مالية تصرف بشكل شهري للمتدربين داخل الكلية من الطلاب من الجنسين؛ وذلك بهدف تشجيع الطلاب المتدربين وتحفيزهم على النجاح والتفوق، وقد وضعت الكلية التقنية شروط محددة لصرف مكافأة التفوق التقنية، كما حددت موعد ثابت لصرف مكافأة الكلية التقنية، سنتعرف عليهم خلال السطور التالية.

موعد نزول مكافأة الكلية التقنية 1442

انطلاقًا من حرص الكلية التقنية على تشجيع الطلاب المتدربين بها في التخصصات المختلفة على تحقيق النجاح والتفوق، فقد عمدت إلى تخصيص مكافأة شهرية أطلق عليها مكافأة الكلية التقنية، يحصل عليها الطلاب المتفوقين بشكل شهري وفق الشروط والضوابط المحددة، وعادةً يتم تحديد موعد نزول مكافأة الكلية التقنية في اليوم السابع والعشرين من نهاية كل شهر ميلادي، ولكن في بعض الأحيان قد يحدث تقديم أو تأخير في موعد مكافأة الكلية التقنية؛ وذلك لأن موعد الصرف يصادف يوم العطلة الأسبوعية.

الاستعلام عن مكافأة الكلية التقنية 1442

يستطيع الطلاب المستحقين لصرف مكافأة الكلية التقنية الاستعلام عن مكافأة التفوق التقنية، من خلال الخطوات التالي:

زيارة الموقع الرسمي للكلية التقنية على شبكة الإنترنت. النقر على خيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية في واجهة الموقع. النقر على خيار الاستعلام عن البطاقة البنكية. العمل على تسجيل رقم الهوية. إدخال الرقم التدريبي للطالب. النقر على خيار إظهار.

مكَافأة التفوق الكلية التقنية

يحصل الطلاب المتدربين في الكلية التقنية على مكافأة التفوق التقنية بشكل شهري، وقدرها ألف ريال سعودي، ولا تقتصر على أشهر الدراسة فقط، بل يحصل عليه الطلاب خلال أشهر الإجازة الصيفية، ولكن بشرط اجتياز الفصل الدراسي الثالث، ولا بد من مراجعة شروط الحصول على مكافأة الكلية التقنية جيدًا، لأنه في بعض الحالات يتم إلغاء صرف مكافأة الكلية التقنية، كالتالي:

عدم استكمال الطالب الدراسة في الكلية التقنية.

حصول الطالب على درجة أقل من المحدد كأن يحصل على 2 من 5.

في حالة كان الطالب موظف في أحد القطاعات.

عندما يكون الطالب غير سعودي باستثناء الطلاب من أم سعودية.

شروط الحصول على مكافأة الكلية التقنية

حددت الكلية التقنية مجموعة من الشروط لكي يستطيع المتدرب الحصول على مكافأة الكلية التقنية، وكانت كالتالي:

أن يكون الطالب متفوقًا خلال فترة التدريب في الكلية التقنية. ألا تقل درجته عن 4.75 من أصل خمس درجات. أن يكون قدوة وداعم لزملائه داخل الكلية التقنية. أن يكون ملتزم بالحد الأدنى للمدة المتعلقة بتخرجه من الكلية التقنية.

في النهاية نكون تعرفنا على موعد نزول مكافأة الكلية التقنية 1442 للمتدربين، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن مكافأة الكلية التقنية.