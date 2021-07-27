نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط فوري بأقل راتب 1900 ريال لا يشترط وجود كفيل ولا تحويل للراتب من إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط فوري بأقل راتب شهري 1900 ريال ولا يشترط وجود كفيل من شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية فشركة إمكان للتمويل هي أحد الشركات التى تقدم عروض مالية جديدة ومستمرة أيضاً فى تقديم الجديد حيث توفر إمكان تمويل شخصي فوري عن طريق تلك التمويل يتمكن العملاء من تقسيط المشتريات على فترات سداد ربما تصل إلى 24 شهر وهو ما سوف نتعرف عليه من خلال تلك المقال.

تقسيط فوري بأقل راتب شهري بالمملكة العربية السعودية

توفر إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية قرض شخصي فوري لا يحتاج إلى أى وقت للحصول عليه فيستطيع العميل الراغب في الحصول عليه طلب التمويل من خلال الدخول على رابط تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل والتسجيل في الموقع الإلكتروني ويتم أيضاً التوقيع على العقد إلكترونياً كل ذلك من أجل مساعدة العملاء في الحصول على قرض المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل.

شروط تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل

تمويل المشتريات هو تمويل فوري وأيضاً يتمكن من خلاله تقسيط مشتريات العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين ولكن بشرط أن تتوافر الضوابط والشروط التى سوف نتعرف عليها الآن:

تمويل المشتريات من إمكان يستطيع الحصول عليه سواء المواطن السعودي والمواطن المتقاعد وأيضاً المقيمين بالمملكة. 5000 ريال سعودي لابد أن يكون المتقدم المقيم الا يحصل على دخل أقل من ذلك. يشترط أن يكون المواطن المتقاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي. 2000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن السعودي المتقدم. لابد أن يكون عمر المتقدم بطلب الحصول على تمويل المشتريات من إمكان لا يقل عن 20 عام ولا يتعدى 70 عام.

مزايا تمويل المشتريات من شركة إمكان للتمويل

قرض المشتريات الفوري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية به العديد من المزايا التي تجعلة يتناسب مع ظروف العملاء المختلفة فهو تمويل مميز حيث يستطيع الحصول عليه سواء السعودي أو المقيم ويأتي الوقت الآن لاستعراض أهم مزايا تمويل المشتريات من إمكان: