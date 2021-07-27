نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الديوان الملكي استعلام للمساعدات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب العديد من المواطنين الحصول على رقم الديوان الملكي استعلام للمساعدات بالسعودية، وذلك لأن المسئولين في المملكة العربية السعودية يحرصون دائمًا على تقديم الخدمات المختلفة إلى المواطنين، ويتم تلقي مختلف الشكاوى وحل جميع المشاكل التي تواجههم، ولهذا السبب تم إعلان رقم خاص بالديوان الملكي حتى يكون من السهل التواصل.

رقم الديوان الملكي استعلام للمساعدات بالسعودية

كوسيلة للتسهيل على المواطنين فلقد حرص المسؤولين على توفير أرقام مجانية للديوان الملكي، وذلك بالنسبة إلى المواطنين الذي لديهم ديون أو الذين يعانون من المشاكل الصحية، وكذلك بالنسبة إلى المواطنين المتعثرين ماديًا، وتتمثل هذه الأرقام فيما يلي:

920022220 ( للتواصل من داخل السعودية ).

8004000000 ( للتواصل من داخل السعودية).

920030003 ( للتواصل مع خارج السعودية).

بوابة الديوان الملكي

كذلك فإنه يمكن التواصل على الديوان الملكي بشكل إلكتروني، والتي تعتبر وسيلة لتلقي مختلف الشكاوى والطلبات المختلفة إلى المواطنين، ويتم التواصل من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على بوابة الديوان الملكي .

. ثم يقوم المواطن بتسجيل حساب حتى يتمكن من التواصل.

بعدها يضغط على بوابة الخدمات.

يقوم بتحديد نوعية الشكاوى التي يرغب تقديمها.

بالنسبة إلى حالات العلاج أو سداد دين لابد من إرفاق الطلب بأدلة.

التواصل على البريد الممتاز

تعتبر ضمن وسائل الاتصال المباشرة والتي يمكن الاعتماد عليها، ويتم هذا من خلال إرسال رسالة بريد إلكتروني يقوم بكتابة الشكوى الخاص به، نموذج الرسالة يكون بالطريقة الآتية:

في البداية تحية على خادم الحرمين الشريفين.

بعدها يقوم بكتابة البيانات الخاصة به.

ثم يقوم بإضافة طلبة وكتابته بشكل مختصر.

وفي النهاية يتمنى الموافقة على الطلب.

ودعوى بطول العمر إلى خادم الحرمين الشريفين.

ثم يقوم بكتابة العنوان بالتفصيل.

عنوان الديوان الملكي بالسعودية

عندما يقوم أحد المواطنين بتقديم طلب إلى الديوان الملكي أو برقية، فيتم إرسال الطلب عن طريق إضافة إسم صاحب الطلب، ويتم إضافة عنوان الديوان الملكي وهو ( الهدا – الرياض 12991 – المملكة العربية السعودية ).

ختامًا لقد عرضنا لكم رقم الديوان الملكي استعلام للمساعدات بالسعودية، والطرق التي يمكن من خلالها إرسال طلب أو برقية، والعنوان الذي يتم المراسالة عليه، وغيرها من الوسائل المختلفة التي تسهل التواصل على الديوان الملكي.