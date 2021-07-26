حجز موعد المرور عن طريق أبشر وطريقة تجديد رخصة القيادة عبر أبشر 2021

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عمر شويل - جدة حجز موعد المرور عن طريق أبشر إحدى أهم المواضيع التي تتصدر محركات البحث مؤخراً، حيث يتساءل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن الاستفادة من خدمة المواعيد التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور السعودي، وليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات المرورية الأخرى مثل خدمة استخراج رخصة قيادة أو تجديدها، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، لذلك سنقوم بسرد طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر من خلال هذا المقال.

حجز موعد المرور عن طريق أبشر 2021

دائماً ما تسعى المملكة العربية السعودية إلى التطوير والتجديد وهذا يأتي في رؤية المملكة لعام 2030، حيث ترغب حكومة المملكة العربية السعودية في التحويل الرقمي لكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين في كافة المجالات سواء كانت المرور أو الكهرباء أو المياه أو غيرها.

لذلك قامت بتوفير عدة منصات حكومية إلكترونية ومن ثم قامت بإطلاق ما يقرب من 270 خدمة خاصة بالقطاعات الحكومية بالمملكة، فأصبح بإمكان المواطنين الحصول على الخدمات بسهولة عبر منصات إلكترونية موثوقة بدون الحاجة إلى بذل أي جهد.

ومن أهم هذه الخدمات خدمة حجز موعد المرور عن طريق أبشر ، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الهامة الأخرى التي تتمثل في: (استخراج رخصة مركبة – تجديد رخصة سيارة – الاستعلام عن المخالفات المرورية – تجديد الإقامة – الاستعلام عن صلاحية الإقامة) وغيرها.

وتسهيلاً على كافة الباحثين عن طريقة التسجيل وحجز الموعد إلكترونية، فسوف نقوم بعرض الخطوات من خلال النقاط التالية:

في البداية قم بالدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة “ أبشر أفراد ” الظاهرة باللون الأخضر في منتصف يمين الشاشة.

” الظاهرة باللون الأخضر في منتصف يمين الشاشة. ثم قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال (اسمك – كلمة المرور)، ومن ثم قم بالضغط على زر “ تسجيل الدخول “.

“. في حال لم تقم بالتسجيل في منصة أبشر من قبل فبإمكانك إنشاء حساب جديد ومن ثم معاودة اتباع الخطوات.

بعد الانتهاء من تسجيل الدخول قم باختيار أيقونة “ الخدمات الإلكترونية “، ومن ثم قم بالضغط على أيقونة “ خدمات المواعيد “.

“، ومن ثم قم بالضغط على أيقونة “ “. من قائمة الخدمات قم باختيار أيقونة “ مواعيد المرور “، ومن ثم قم بالنقر على زر “ الانتقال لخدمة المواعيد “.

“، ومن ثم قم بالنقر على زر “ “. ثم قم بالنقر على أيقونة “ حجز موعد جديد “.

“. بعد ذلك قم بتحديد نوع الخدمة المرورية التي ترغب بها، ثم قم بتحديد فرع المرور المناسب لك.

ثم قم باختيار التاريخ والوقت المناسب بالنسبة لك، ومن ثم قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة “تأكيد“.

وبعد ذلك سوف تظهر رسالة نصية بها تذكرة حجز الموعد، قم بالضغط على زر “طباعة الموعد“، واحتفظ بها ثم أظهرها عند الذهاب لمكتب المرور.

طريقة تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

خلال الحديث عن طريقة تجديد رخصة القيادة بالمملكة العربية السعودية عبر أبشر، سوف نتطرق للحديث عن الشروط اللازم توافر في المتقدم لإكمال العملية بنجاح، تتمثل شروط التجديد في الآتي:

ضرورة الانتهاء من الفحص طبي الخاص بالمتقدم، والانتهاء من فحص السيارة أيضاً.

التأكد من سداد كافة رسوم تجديد رخصة القيادة وفقاً لما هو محدد.

ضرورة سداد كافة الرسوم الخاصة بالمخالفات المرورية إن وجدت.

لا بد أن تكون المدة المتبقية في الرخصة قبل تجديدها أقل من 180 يوم.

في حالة الاطلاع على الشروط السابقة والتأكد من مطابقتها كاملةً للمواطن، فسوف ننتقل إلى الخطوة التالية وهي طريقة التجديد، والتي تتمثل في الآتي:

في البداية قم بالدخول إلى رابط بوابة أبشر الإلكترونية.

ثم قم باختيار أيقونة “ أبشر أفراد “، ومن ثم قم بتسجيل الدخول.

“، ومن ثم قم بتسجيل الدخول. بعد ذلك قم بالبحث عن أيقونة “ خدماتي ” ثم قم بالضغط عليها مرة واحدة.

” ثم قم بالضغط عليها مرة واحدة. ثم قم باختيار أيقونة “ خدمات المرور “، ومنها قم باختيار أيقونة “ تجديد رخصة القيادة “.

“، ومنها قم باختيار أيقونة “ “. بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “ الرخصة “، ومن ثم قم بتحديد نوع الرخصة من خلال اختيار أيقونة “ رخصة قيادة خاصة “.

“، ومن ثم قم بتحديد نوع الرخصة من خلال اختيار أيقونة “ “. ثم قم بتحديد عدد السنوات التجديد (2 – 5 – 10 سنوات).

وأخيراً قم بالضغط على زر “التالي“.

رقم المرور الموحد المجاني

في حالة تعذر المواطن في تسجيل الدخول في منصة أبشر أو الاستفادة من خدمة المواعيد الإلكترونية أو غيرها من الخدمات المرورية فبإمكانكم التواصل مع خدمة العملاء عن طريق الأرقام التالية:

الرقم الموحد المجاني لهيئة المرور العامة وهو “ 993 “.

“. أو من خلال رقم الاستعلامات الموحد وهو “0114092446“.

في النهاية نرجو أن نكون قد قمنا بتقديم أقصى استفادة لكم، وأن تكونوا قد تعرفتم على طريقة حجز موعد المرور عن طريق أبشر، كما تكونوا قد تعرفتم على شروط وطريقة تجديد رخصة القيادة بنجاح.