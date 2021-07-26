نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استرجاع بيانات موظف وزارة الصحة 1443 | استعادة كلمة المرور بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استرجاع بيانات موظف وزارة الصحة 1443 من الخدمات الإلكترونية المميزة التي توفرها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية لكافة العمال في المراكز الصحة المختلفة، وذلك لكي يتمكنوا من الاستعلام على كافة الأمور الخاصة بالعمل مثل الرواتب، الإجازات وغيرها من الأمور الأخرى دون أي مجهود أو تعب.

رابط استرجاع بيانات موظف وزارة الصحة 1443

قامت وزارة الصحة السعودية بتوفير رابط إلكتروني يمكن الموظفين من استرجاع كافة البيانات الخاص بهم وهو يعرف بـ (رابط استرجاع بيانات موظف وزارة الصحة).

وتعتبر هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تتيحها الوزارة للتسهل على الموظفين بها استرجاع البيانات الخاصة بهم دون مجهود.





خطوات استرجاع بيانات موظف وزارة الصحة

يتعرض الكثير من الموظفين لفقدان مجموعة من البيانات الخاصة ويبحث عن طريقة استرجاع بيانات الحساب الخاص بي مما يجعلهم يعودوا إلى التسجيل مرة أخرى، ولكن أتاحت الوزارة رابط يمكن الموظفين من استرجاع بياناتهم المهمة مثل كلمة المرور أو اسم المستخدم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الرابط الخاص بوزارة الصحة السعودية.

اختيار أيقونة تحديث البيانات الخاصة بالموظفين.

قم بإدراج رقم الهوية في حالة فقدان اسم المستخدم الخاص بحسابك.

إدراج رمز التحقق المرئي والضغط على كلمة التالي.

بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص بالمستخدم والمسجل في النظام، وفي حالة تلقي رسالة قم بالضغط على (نعم هذا رقم هاتفي) وقم بتكملة الخطوات.

إدراج اسم المستخدم.

كتابة كلمة سر جديدة.

التأكيد على كلمة السر الجديدة.

سوف يتم إرسال كود التحقق على الهاتف الخاص بك قم بإدراجه في صفحة البيانات.

إدراج رمز التحقق المرئي والضغط على أيقونة التالي، وبهذا تكون قمت بتجديد واسترجاع البيانات الخاصة بك.

استعادة كلمة المرور موارد وزارة الصحة

طريقة تحديث بيانات الموظفين وزارة الصحة حيث يتم استعادة كلمة المرور في حالة فقدانها من خلال رابط وزارة الصحة وتحديث كلمة المرور الخاصة بك، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: