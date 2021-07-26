نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك الراجحي قروض الزواج وشروط بنك الراجحي لتمويلات الزواج في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي قروض الزواج وشروط بنك الراجحي لتمويلات الزواج، بنك الراجحي أحد أشهر بنوك المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على النظام الإسلامي في جميع تعاملاتها البنكية ويعتبر بنك الراجحي بنك عالمي حيث له العديد من الفروع في الأردن وماليزيا والكويت ويقوم البنك بتقديم إحدى خدماته وهي تمويل الزواج المقدم لعميل البنك وتعد تمويلات الزواج واحدة من خدمات كثيرة يقدمها بنك الراجحي لكافة عملائه وتيسيرا للزواج في المملكة العربية السعودية قام البنك بتقديم خدمة تمويل الزواج وذلك لتوفير المال اللازم لرسوم الزواج والتي تعتبر عبأ على شباب المملكة العربية السعودية حاليا.

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قروض الزواج بالمملكة العربية السعودية

تعتبر قروض وتمويلات الزواج بالمملكة العربية السعودية موضوع بحثي بشكل كبير ولفئة كبيرة للمواطنين السعوديين، ويعد قرض الزواج بالمملكة العربية السعودية واحدا من أهم القروض الإسلامية التي تمدها البنوك السعودية للمواطن السعودي، وقد أتى ذلك بهدف التيسير على المواطن بالمملكة العربية السعودية وبتوجيه من الدولة، وقروض الزواج تقريبا شروطها لا تختلف من بنك لبنك إلا في أشياء بسيطة، ويعد بنك الراجحي هو المتربع على العرش في هذه التمويلات والقروض.

على العميل المقدم على تمويل الزواج من بنك الراجحي أن يقوم بالذهاب لأقرب فرع له من البنك لمعرفة الخطوات المطلوبة وكتابة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة لبدء الإجراءات ويشترط أن تكون البيانات مكتوبة صحيحة تماما بلا أخطاء أو فراغات ثم تقدم الطلب للعميل المسئول وسنقوم بعرض الشروط اللازمة للتقديم على تمويل الزواج من بنك الراجحي.

الشروط المطلوبة للتقديم على تمويل الزواج

تعتبر خدمات بنك الراجحي سهلة الحصول وبسيطة الإجراءات ولا تستلزم إجراءات طويلة ومعقدة ولا حتى وقت وذلك عندما تكون كل الشروط كلها تم استيفائها من قبل العميل المقدم على طلب التمويل أو قرض الزواج الشخصي وتكون الشروط كالآتي :

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شرط أساسي أن يكون المقدم على الطلب سعودي الجنسية.

أن يكون العميل المقدم على طلب التمويل غير حاصل على سجل تجاري.

توفير أوراق تثبت أن العميل وصل للحد الأدنى من خدمته في القطاع العام أو الخاص ويتم احتساب هذا الورق بداية من الشهر المقدم عليه ويكون الورق معتمدا من جهة العمل المختصة وأن تكون معتمدة من بنك الراجحي.

يقوم العميل بتحويل الراتب الخاص به لبنك الراجحي.

الحد الأدنى للراتب 2000 ريال سعودي وصاحب الدخل الأقل له الأولوية في الحصول على التمويل قبل غيره.

أقصى سن للعميل المقدم على التمويل 60 عاما ويتم احتسابه مسبقا بآخر وقت لتسليم آخر دفعة من مال التمويل.

يجب على العميل الحصول على موافقة إدارة البنك أولا في هذا القرض ثم بدء صرف المال للعميل.

تقوم بسحب نموذج طلب الحصول على التمويل من إدارة البنك التي بدورها تقوم بإعداده مسبقا.

أن يكون العميل صاحب طلب التمويل غير مديون لأي بنك آخر.

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يكون التمويل لصاحب الزواج الأول فقط ويستثنى من تلك القاعدة من توفت زوجته أو طلق بعد العقد فقط دون إتمام الزواج.

يقوم العميل بتقديم صورة لعقد الزواج ويشترط ألا يكون مر على العقد أكثر من عام.

إذا كان العميل قام بطلب تمويل من البنك مسبقا فيشترط أن يكون قام بتسليم كل الدفعات دون تأخير في السداد.

لا يتم تقديم الطلب من أحد موظفي البنك أو توقيع ورق نيابة عن شخص آخر.

يمكن لكافة العاملين بالبنك التقديم على طلب تمويل لكن بشروط خاصة مختلفة تحددها إدارة البنك.

يجب على العميل تسليم الدفعات المطلوبة بأوقاتها المحددة دون تأخير وعند التأخير في تسديد دفعتين متتاليتين يتم تبليغ المقترض وإنذاره.

أول دفعة يجب تسليمها تكون بعد 30 يوم من استلام التمويل الخاص بك.

يتم تسديد أول قسط بعد مرور 30 يوم من استلام القرض.

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بعد استيفاء الشروط والانتهاء من تحضر الأوراق قم بتقديم الطلب الخاص بك وسيقوم البنك بإبلاغك خطوة بخطوة عن معلومات التمويل وفي أي مرحلة هو وفي خلال وقت قصير سيقوم البنك إن شاء الله بإرسال ورق القبول الخاص بالتمويل أو القرض لك ويمكنك بعدها الحصول على مبلغ التمويل والذهاب للزواج وتحضير العرس وكل شئ.

المطلوب تقديمه للبنك من أجل قروض الزواج من بنك الراجحي

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يلزم على عميل بنك الراجحي تقديم بعض الضمانات والأوراق من أجل إتمام الحصول على تمويل قرض الزواج من بنك الراجحي وهذه الأوراق كل ما يأتي:

قم بكتابة كل البيانات الخاصة بك في استمارة البنك لطلب تمويل وقرض الزواج من بنك الراجحي.

هوية شخصية سارية خاصة بك.

يتم تحويل الدخل الشهري من العمل الخاص بك للبنك شرط أن تكون قد حصلت على دوام لمدة شهر على الأقل بهذا العمل.

خطاب من هيئة العمل يفيد دوامك بعملك واستمراريتك بهذا العمل.

صورة لعقد الزواج الخاص بك.

جميع خدمات مكتب العمل وكل طرق الاستعلامات.

الضمانات المطلوبة من البنك

يفر بنك الراجحي كباقي البنوك بعض الضمانات حتى يكون للبنك ظهير أساسي لأجل ضمان حقه في حالة التعسر من العميل في تسديد الأقساط ومن هذه الضمانات: