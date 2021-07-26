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عمر شويل - جدة رابط التقديم في الدبلومات العليا والمتوسطة بجامعة نجران 1443، فقد أعلنت اليوم جامعة نجران من خلال عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن بداية فتح باب التسجيل في عدد محدد من الدبلومات العليا وكذلك المتوسطة علي أن يكون ذلك التقديم للعام الدارس القادم 1443 هـ، ويبدأ التسجيل في جامعة نجران للدبلومات المتاحة بداية من الغد وحتي يوم 28 من شهر ذي الحجة الجاري، هذا وقد حددت جامعة نجران أن الدبلومات التي يتم التقديم بها تتم من خلال عدة تخصصات محددة يتم التقديم بها وفق مؤهل كل شخص علي حده، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في الدبلومات العالية والمتوسطة بجامعة نجران 1443.

التقديم في الدبلومات العالية والمتوسطة بجامعة نجران 1443

أكدت جامعة نجران أنه تم تقسيم التخصصات الخاصة الخاصة بالدبلومات العليا والدبلومات المتوسطة والتي تمت علي النحو التالي:

تشمل التخصصات الخاصة بالدبلومات العليا ما يلي: تخصص الأمن الفكري، تخصص المحاماة، تخصص الأمن السيبراني، تخصص الإرشاد الأسري، وحتي يتم قبول التقديم بهذه التخصصات يُشترط على جميع المتقدمين في الالتحاق بها توافر الشهادة الجامعية الخاصة بكل تخصص من بين هذه التخصصات.

تشمل التخصصات الخاصة بالدبلومات المتوسطة ما يلي: تخصص دبلوم المحاسبة، تخصص الفندقة والسياحة، تخصص علوم الحاسب التطبيقي، تخصص الموارد البشرية، وحتي يتم قبول التقديم بهذه التخصصات يُشترط في التقديم بها توافر الشهادة الثانوية فقط لجميع الأفراد.

رابط التسجيل في دبلومات جامعة نجران للعام الدراسي الجديد 1443

وضحت جامعة نجران أن هناك بعض الخطوات التي تتم حتي يتم التسجيل في الدبلومات المُعلنة من جانب كل تخصص، ويتم التسجيل بالطريقة التالية:

يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة التالي: جامعة نجران.

الدخول من خلال رقم الطالب وكلمة السر الخاصة به.

اختيار قسم التسجيل الإلكتروني بالموقع.

يقوم كل شخص باختيار الدبلومة التي يرغب في التقديم بها.

تسجيل كافة البيانات الشخصية المتوفرة من خلال نموذج التسجيل الإلكتروني.

الضغط علي تسجيل الطلب.

ومن ناحية أخري قد أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن فتح باب التقديم الاحتياطي وفق المقاعد المتوفرة وذلك لجميع الخريجين والخريجات من الثانوية العامة، للعام الجامعي الجديد 1443هـ، علي أن يبدأ القبول من يوم 16 حتي 24/ 12/ 1442 هـ.