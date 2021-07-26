نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب الأعفاء من سداد أقساط قروض بنك التسليف المتبقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم طلب الأعفاء من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري، يعد من اكثر الروابط بحث عبر شبكات الأنترنت في المملكة العربية السعودية، أملا في الأعفاء الكامل من سداد باقي الأقساط الشهرية للأشخاص الذين ضاقت بهم سبل العيش بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الغلاء، ويشمل الأعفاء أصحاب المشاريع الصغيرة التي تدرربحا يعمل على النهوض باقتصاد البلاد ويأتي ذلك بعد التحقق والتأكد من ذلك ، وجاء هذا البحث على الرابط بعد صدور مرسوم ملكي من خادم الحرمين بالأعفاء الكامل، فمن هنا تم إضافة الرابط المباشر لاستقبال طلبات الأعفاء من سداد باقي القروض الشهرية، من قبل بنك التسليف سوف نقوم بأضاح كل ما يبحث عنه المستفيد من طريقة التقديم لطلب الأعفاء من بنك التسليف.

كيفية الحصول على طلب أعفاء من بنك التسليف برقم الهوية

لكي يتمكن المتقدم من تقديم طلب الأعفاء يجب الحصول على نموذج طلب الأعفاء ويتم ذلك عن طريق الموقع الرسمي لبنك التسليف، ويمكن ذلك باتباع الخطوات الأتية:

أولا الدخول المباشر على الرابط الرسمي لبنك التنمية.

يقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلي حساب المستفيد الشخصي في بنك التنمية.

كتابة اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة به.

يتم كتابة الرمز المرئي في المكان المخصص.

يقوم المتقدم بتقديم طلب نموذج أعفاء من بنك التسليف.

في النهاية لابد من كتابة كافة البيانات المطلوبة من اجل الحصول على نموذج طلب الأعفاء.

خطوات تقديم طلب الأعفاء من بنك التسليف

للحصول على طلب الأعفاء من بنك التسليف من خلال الموقع الرسمي لبنك التنمية يجب اتباع الأتي:

البدء في الدخول الى الموقع الرسمي لبنك التسليف والادخار على حسابك. إذا لم يكن لديك حساب فيجب تسجيل حساب جديد. ويتم الدخول بنفس الخطوات التي سبق شرحها في اعلي المقال. تعبئه بيانات نموذج الحصول على أعفاء من بنك التسليف بشكل صحيح من…(اسم المقترض رباعي – نوع القرض – رقم هوية المقترض – مصدر الحفيظة – رقم الحفيظة – تاريخ الحفيظة – رقم العقدة – اسم مقدم الطلب كاملا) تسجيل رقم هوية مقدم الطلب تسجيل رقم جوال المتقدم لطلب أحضار كافة الأوراق و الوثائق المطلوبة ويتم أرفاقها مع نسخة من نموذج طلب إعفاء بنك التسليف، بحيث يتم إرسال كل الأوراق إلى الديوان الملكي السعودي.

في حين وصول الأوراق و طلب الأعفاء الى ديوان المملكة العربية السعودية سوف يتم الرد على طلب الأعفاء، وذلك بعد الاطلاع على الأوراق و مراجعة الوثائق، والتأكد من صحتها من أن الشخص المتقدم ليس لديه القدرة على سداد قروض بنك التسليف.