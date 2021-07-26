نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم علي المساعدة المقطوعة وشروط صرف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التقديم علي المساعدة المقطوعة هي احد الأسئلة الهامة التي يتداولها المجتمع السعودي من حين إلي اخر وخصوصا مع صدور أنباء عن إيداع الدفعة الجديدة في حسابات المستفيدين، وهذه المساعدة المالية هي احد سبل الدعم المستمر الذي تقدمة الحكومة السعودية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا من الشعب السعودي وهم محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وكانت منظومة الدعم الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي يتم صرف المساعدة المقطوعة من خلالها لان مؤسسة الضمان الاجتماعي تابعة للإدارة الوزارة وتقوم مؤسسة الضمان بصرف دعم المساعدة المقطوعة للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الإعانات المالية المقدمة عبر منظومة المساعدة المقطوعة ويمكن التقديم إليها من خلال الذهاب إلى أحد مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات المملكة من خلال أقرب مكتب للمنطقة الساكن التابع لها مقدم الطلب، مع مراعاة أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة للتمكن من الاستفادة من المساعدة المقطوعة، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح لكم كافة تفاصيل المساعدة من شروط وطريقة التقديم وموعد الصرف.

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

وتوفيرا للوقت والمجهود المبذول في الماضي أتاحت مؤسسة الضمان الاجتماعي التقديم علي المساعدة المقطوعة بطريقة إلكترونية بسيطة وميسرة ولكن في البداية يجب أن تتوافر بعض الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل المؤسسة وهي كما يلي:

أن يكون عمر المتقدم للطلب 35 عاماً ولا يقل عن ذلك.

تقديم سجل العائلة أو بطاقة أحوال المدنية.

يجب أن يكون مكان إقامة مقدم الطلب في نطاق منطقة الخدمة المكتبية.

أن يتناسب الدخل الشهري لمقدم الطلب مع الدخل المحدد من وزارة العمل.

يكون مع مقدم الطلب ما يُثبت صحة بيانات دخله الشهري.

أن يقوم مقدم الطلب بإرفاق رقم حساب الآبيان الخاص به على أن يكون موثقاً من البنك التابع له.

كيفية التقديم علي المقطوعة

أما عن كيفية التقديم علي هذا الدعم لابد من اتباع بعض الخطوات الهامة والتي أعلنتها أيضا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السعودية وتكون هذه الخطوات هي كما يلي: