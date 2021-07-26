نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تبدأ المدارس في السعودية 2021 والإجازات في العام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تبدأ المدارس في السعودية 2021؟ هذا السؤال من الأسئلة العلم والتي يبحث عنها جميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية، وخاصة أن هذا العام سيتم حضور الطلاب إلى المدارس مثل السابق وعدم الاعتماد على الدراسة الإلكترونية من خلال المنصات التعليمية الالكترونية، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على جميع الطلاب أن يقوموا بالإسراع بتلقي لقاح فيروس كورونا، حتي يتمكنوا من الاستعداد إلى استكمال الدراسة حضوريا إلى المدارس والجامعات، لذلك بدأ جميع الطلاب في البحث عن موعد بدء الدراسة لعام 1443، لذلك سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات السعودية تفصيلياً.

متى تبدأ المدارس في السعودية 2021

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الدراسة للفصل الدراسي الأول من عام 1443، والذي من المقرر أن يبدأ في يوم الأحد والموافق يوم 21 من شهر محرم عام 1443، والموافق أيضًا يوم 29 من شهر أغسطس لعام 2021، وقد أعلنت وزارة التعليم عن نظام الدراسة الحديد التي يتم اتباع لهذا العام، وهذا الأمر جعل جميع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور في البحث عن موعد الدراسي وطريقة الدراسة الجديدة في جميع مدارس المملكة العربية السعودية.

موعد عودة المعلمين للمدارس 1442

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عن عودة الدراسة الحضورية في المدارس مرة أخرى، حيث سيتم ذهاب الطلاب إلى المدارس والجامعات، وذلك مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية، واتباع جميع إرشادات ونصائح وزارة الصحة، وكذلك بدء جميع الطلاب والمعلمين في تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وبدء أيضاً الكادر التعليمي في جميع المدارس والجامعات والمعاهد المختلفة في الاستعداد إلى العودة للدوام الدراسي مثل السنوات السابقة وقبل انتشار فيروس كورونا، وكما أنه سيتم اعتماد السنة الدراسية وتقسيمها على ثلاث فصول دراسية، وذلك تسهيلاً على الطلاب والطالبات وتقسيم المناهج الدراسية على ثلاث مراحل.

الإجازات في العام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن أيام الإجازات للعام الدراسي الجديد 1443 والتقويم الدراسي بما يتناسب مع آلية الدراسة الجديدة في السعودية، ونعرض لكم أيام الإجازات في جدول التقويم الدراسي 1443 التالي:-