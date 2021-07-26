نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على جوال بالتقسيط بدون فوائد من جرير السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على جوال بدون فوائد من جرير السعودية، أصبح الحصول على الهواتف الذكية المواكبة لتطورات العصر هو أمل جميع الأفراد في كافة دول العالم، ولكن بسبب الأسعار المرتفعة لهذه الهواتف لا يستطيع الكثير من الأفراد شراءها، لذا تقدم لك شركة جرير السعودية خدمة الحصول على هاتف بالتقسيط بدون فوائد، وهذا ما سنقوم بشرحه على مدار هذا الموضوع.

جوالات جرير السعودية بالتقسيط بدون فوائد

مكتبة جرير السعودية هي أحد أهم وأفضل الشركات بالسعودية، فلا تقتصر منتجات مكتبة جرير على الأدوات المدرسية ومستلزمات الدارسة فقط بل تحتوي على جميع أنواع الهواتف الذكية والحواسيب بأسعار منخفضة لجميع العملاء، كما توفر أيضاً جوالات بالتقسيط بدون فوائد.

شروط الحصول على جوال بالتقسيط بدون فوائد من جرير السعودية

يتطلب الحصول على جوال جريد بالتقسيط بدون فوائد توافر عدد من الشروط التي تمكن العميل من الحصول على الجوال، وتتمثل شروط الحصول على جوال بدون فوائد من جرير السعودية فيما يأتي:

أن يكون سن العميل أكثر من ٢١ عام كما لا يجب أن يزيد عمره عن ٦٠ عاماً.

يحب أن يكون العميل لدية بطاقة هوية غير منتهية.

يجب أن يكون العميل تابع لجهة عمل ولدية راتب ثابت.

يجب ألا تقل قيمة المشتريات عن ١٥٠٠ ريال سعودي.

يجب أن يكون العميل لدية بطاقة حساب بنكية لأحد الأفرع التي تقبل التعامل مع جرير السعودية.

طرق الدفع الحصول على جوال جرير السعودية بالتقسيط بدون فوائد

هناك عدد من طرق دفع الأقساط الشهرية لجوالات جرير السعودية وهي كما يلي: –

الدفع المباشر: حيث يتوجه العميل إلى المكتبة مباشرة ويقوم بالدفع.

استخدام حساب السداد.

استخدام الحساب البنكي سامبا أو فيزا مستر كارد

الدفع عن طريق بطاقة أمريكان إكسبرس.

الدفع بواسطة بطاقة قطاف.

أما عن الأوراق التي يتطلب وجودها للحصول على جوال بالتقسيط من مكتبة جرير فتتمثل في التالي: