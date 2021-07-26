نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر سباقات فورمولا 1 جدة 2021 وموعد إقامتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقات الفورمولا 1 تعرف أيضًا باسم سباقات الجائزة الكبرى، حيث تعتبر أحد أهم الألعاب ضمن سباق الفورمولا ذات العجلات المفتوحة، والمقعد الفردي، حيث يشمل موسم الفورمولا مجموعة من المنافسات يطلق عليها الجوائز الكبرى، او (Grand Prix)، حيث يتم أداء تلك السباقات من خلال حلبات يتم إعدادها خصيصًا لذلك السباق، ولا يخرج خارج المضمار المعد له، كما يتم القيام بتجميع كل النتائج المتعلقة بالسباقات المختلفة، في خلال الموسم الواحد، ثم يتم تحديد جائزتين أحدهما يتم تخصيصها للسائق، والأخرى يتم منحها لصانع السيارة، كما أن السرعة المخصصة للسباق يمكنها أن تتعدي 320كلم/ساعة، أو ما يعادل 200 ميل في الساعة.

تذاكر فورمولا 1 جدة

كان قد تم الإعلان في وقت سابق من خلال وزارة الرياضة السعودية، عن طرح مجموعة من التذاكر الخاصة بحضور سباق الفورمولا 1، حيث تعتبر تلك المسابقة هي إحدى الجولات ضمن سباقات الفورمولا 1، حيث يتم إقامة هذا السباق في المملكة العربية السعودية لأول مرة، حيث من المقرر أن يقام في الفترة من 3 – 5 ديسمبر المقبل، كما أن المكان المخصص لإقامة تلك المسابقة هو كورنيش مدينة جدة السعودية، من ناحية أخري فقد تم طرح ما يقرب من 40% من التذاكر الخاصة بحضور السباق، ومن المتوقع أن تزيد بمرور الوقت، حيث تسعي اللجنة المنظمة لإدخال الكثير من التحديثات على السباق، حيث أن الأمر حاليًا يخضع للتقليل من الأعداد، وذلك حرصًا عليهم بسبب تفشي الوباء المستجد.

موعد فورمولا 1

وقد أعلن الاتحاد السعودي أنه من المقرر إقامتها في الفترة التالية من 3 وحتي 5 ديسمبر 2021 بمنطقة جدة، مسابقة جائز المملكة العربية السعودية، والخاصة بمسابقة الفورمولا 1 الكبرى للمشجعين، ثلاث أنواع من التذاكر للثلاثة أيام الخاصة بالمسابقة هي كالتالي :