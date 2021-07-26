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عمر شويل - جدة يمكنك الآن التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات 1442 عبر الأنترنت في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن قام المركز الوطني للتطوير المهني بالإعلان عن بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي من أجل تطوير التعليم في المملكة، والحرص على الاستفادة بكل وقت ممكن في الاجازة الصيفية للمعلمين، لذا ظهرت فكرة الدورات التدريبية، لكن لابد من توافر بعض الشروط اللازمة لحضور التدريب وسوف نتعرف على كل ذلك فيما يلي.

التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

تسعى المملكة العربية السعودية إلى التقدم في كافة مجالاتها المختلفة، لذا قامت وزارة التعليم بتوفير بعض الدورات التدريبية للمعلمين عبر نظام التعليم عن بعد “الأون لاين” خلال فترة الاجازة الصيفية.

من خلال التعاون بين وزارة التعليم مع المركز الوطني للتطوير المهني والجامعات في المملكة، أعلنت عن بدء التسجيل في المرحلة الرابعة من برنامج التدريب الصيفي من يوم الأحد 10 ذي الحجة 1442 الموافق 25 يوليو 2021.

على كل معلم ومعلمة يرغب في حضور دورة التدريب التسجيل في المنصة الإلكترونية عبر الأنترنت، كما يمكن تقديم طلب اعتذار في حالة عدم رغبة المتدرب في الحضور بعد التسجيل، قبل بدء الدورة ب 3 أيام على الأقل.

منصة التدريب الصيفي عن بعد

هي واحدة من المنصات التعليمية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تطوير المعلمين في القطاع التعليمي العام والخاص من داخل أي مكان في المملكة، من خلال توفير برامج التدريب الصيفي في العديد من مجالات التعليم المختلفة.

ويتم التدريب الصيفي بشكل كامل من خلال التعليم الإلكتروني عبر الأنترنت ما يعرف باسم “الأون لاين”، من أجل تحقيق رؤية وأهداف المملكة لعام 2030 التي تسعى لها.

لذا يحرص برنامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات على استثمار أوقات الاجازة الصيفية لهم من خلال فكرة التدريب، وهذه هي المرحلة الرابعة في المملكة.

وتمنح منصة التدريب الصيفي فرصة هامة جدًا للكل لرفع مستواهم والارتقاء بالتعليم في المملكة، وقد أنشأ المركز الوطني للتطوير المهني للمعلمين أيضًا منصة المسارات التطويرية للمعلمين.

شروط التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين 1442

من ضمن قبول التسجيل الخاص بك في الدورات التدريبية لابد من توافر بعض الشروط المحددة من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل فيما يلي:

لابد من تطابق البرامج المقدمة مع المجال الذي تعمل به.

الحرص على الحضور الكامل للدورات التدريبية.

في حالة تجاوز أكثر من 80% فسوف تحصل على شهادة بإتمام الحضور.

سوف يتم تقييم البرنامج والمدرب.

التقديم في برنامج واحد من البرامج التدريبية للمعلمين على منصة التدريب.

التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات يتم من خلال أي مكان بالمملكة العربية السعودية.

طريقة التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

تسعى المملكة ووزارة التعليم إلى تطوير المعلمين العاملين بها في جميع المجالات التعليمية، وذلك من خلال التدريب الصيفي للمعلمين، لذا بدأ الكثير يتساءل كيف يمكن التسجيل في التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات، فما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لمركز التدريب الصيفي عن بعد.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على كلمة “تسجيل الدخول” الموجودة في أعلى يسار الصفحة.

سيتم تحويلك إلى صفحة أخرى خاصة بتسجيل البيانات.

يمكنك إدخال بياناتك الخاصة المستخدمة في برنامج نظام نور التعليمي.

أو قم بإدخال الاسم في الخانة المخصصة له.

ثم قم بكتابة كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

وانقر على “تسجيل الدخول”.

بعد إتمام تفعيل حسابك الخاص والدخول إلى البرنامج، يمكنك بدء الاشتراك في الدورات التدريبية التي تقدمها المنصة التدريبية عن بعد.

مجالات التدريب الصيفي

بعد أن تعرفت على كيف يمكن التسجيل في برنامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات في المملكة، بدء الكثير بالتساؤل عن المجالات المقدمة من قبل البرنامج، لذا سوف نقوم بذكرها على النحو التالي:

مجال القيادة.

العلوم الطبيعية.

اللغة الإنجليزية.

القرآن الكريم.

الرياضيات.

الطفولة المبكرة.

الموهوبين.

الأمن السيبراني.

الاختبارات الدولية.

مهارات البحث.

المختبرات المدرسية.

المعلم الجديد.

التوجيه والإرشاد.

اللغة الصينية.

مصادر التعليم.

الدراسات الاجتماعية.

التعليم الإلكتروني.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريقة التسجيل في التدريب الصيفي وشروط التسجيل للمعلين والمعلمات من خلال منصة التدريب.