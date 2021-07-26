نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة حول فيروس كورونا وطرق الحماية من الفيروس المستجد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الصحة حول فيروس كورونا وطرق الحماية من الفيروس المستجد، تتعاون جميع المؤسسات في الممكلة العربية السعودية، وذلك بشأن محاولة كبح جائحة فيروس كورونا، بهدف حماية المواطنين والمقيمين، كما يأتي هذا تزامنا مع السعي لعودة النشاط الاقتصادي كما كان قبل هذه الجائحة، وفي مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة السعودية يوم 25 يوليو 2021. أوضح فيه المتحدث الرسمي للوزارة، أنه يهنئ الشعب السعودي وقادته في نجاح موسم الحج لهذا العام 1442، كما وضعت وزارة الصحة أيضاً بعض الخطوات للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

بيان وزارة الصحة حول فيرس كورونا:

يعتبر تصنيف المملكة ضمن أفضل الدول فيما يتعلق بإعطاء اللقاحات ونسب التغطية، تمت تغطية أكثر من نصف سكان المملكة بجرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا المستجد، لمعرفة أبرز ما تناوله المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة السعودية اتبع السطور التالية:

ترسل وزارة الصحة السعودية تهنئه خاصة للشعب السعودي وقادته، وذلك بسبب نجاح موسم الحج لهذا العام 1442. تأتي هذه النجاحات ضمن الخطة الصحية الخاصة بموسم الحج والتي أشاد بها الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تم رصد الآلاف من التحورات والطفرات التي تصيب هذا النوع من الفيروس، يرى العلماء أن هناك أربعة أنواع مثيرة للقلق وهم، “ألفا وبيتا وغاما ودلتا”، بالتحديد النوع دلتا هو الأهم والأكثر إثارة للقلق في المرحلة الحالية.

متحور دلتا أسرع انتشاراً بثلاثة أضعاف مقارنة بالنمط الأول في بداية الجائحة، تشير بعض الدراسات أن حدة المرض فيه عالية. يجب تلقي جرعتين من اللقاح للوقاية من هذا المتحور.

بلغ إجمالي أعداد اللقاحات المعطاه حتى الآن 24,369,731 جرعة، وذلك في أكتر من 587 موقع للتطعيم بمناطق مختلفة بالمملكة.

في النهاية يمكن تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين من اللقحات المعتمدة بالمملكة.

طرق الحماية من فيروس كورونا المستجد: