نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة أثير والاتصال التلقائي وخدمة نقد من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية خدمات إلكترونية عديدة عبر موقعة الإلكتروني للعملاء ، ومن ضمن الخدمات التي يقدمها بالبنك بالتوازي مع التطور التكنولوجي في طرق وأساليب الدفع ، الدفع الرقمي باستخدام بطاقات مدي من خلال تفعيل خاصية أو خدمة أثير ، ومن خلال مقال اليوم نستعرض لكم تفاصيل خدمة أثير والاتصال التلقائي وخدمة النقد من بنك الرياض وطريقة استخدام خدمة أثير وتفعيلها ، كما نعرض لكم خاصية الاتصال التلقائي لاستعادة الرقم السري للبطاقة من بنك الرياض ، وكيفية أيقاف خدمة أثير كما نتعرف علي مزيد من المعلومات حول خدمة نقد من بنك الرياض.

خدمة أثير والاتصال التلقائي وخدمة نقد من بنك الرياض

يتيح بنك الرياض لعملاؤه خدمات الدفع الرقمي علي نقاط الدفع والمشتريات باستخدام البطاقات الإلكترونية والملصقات وأسورة الدفع وفق ضوابط كالآتي :

كما يقدم البنك خدمة أثير للدفع الرقمي بقيمة لا تتجاوز الـ 300 ريال للعملية الواحدة بمجرد تمرير البطاقة فوق جهاز نقاط البيع بدون الحاجة لوضع رقم سري.

ويمكن استخدام الكارت لإجراء مجموعة عمليات بما يكون مجموع قيمتها 300 ريال أيضاً.

في حال تخطي مجموع قيم عمليات الشراء مبلغ الـ 300 ريال ، سيتطلب من حامل البطاقة وضع الرقم السري الخاص بالبطاقة كمتطلبات أمنية.

مزايا خدمة أثير

يقدم البنك من خلال خدمة أثير مجموعة من المميزات كالآتي :

يقدم البنك ميزة الشراء بمبلغ يصل إلي 300 ريال لعملية واحدة أو مجموع العمليات دون الحاجة لإدخال رقم سري.

يحصل العميل علي بيان بالعمليات من خلال كشف الحساب.

لا يحتاج العميل لوضع رقم سري إلا عند تجاوز حد الـ 300 ريال.

كيف استخدم خدمة أثير للدفع ؟

يمكن لعملاء البنك الدفع باستخدام خدمة أثير باتباع الخطوات التالية :

في البداية عليك البحث عن جهاز نقاط الدفع الإلكتروني الداعم للخدمة. ثم تقوم بتمرير البطاقة البنكية فوق الجهاز مباشرة. بعدها عليك انتظار الرنة أو الضوء الأخضر الدالة على إتمام العملية.

كيفية إيقاف خدمة أثير

يمكن لعملاء البنك إيقاف خدمة أثير عن طريق تطبيق أونلاين الرياض كالآتي :

أولاً يقوم العميل بالدخول لخدمات أونلاين الرياض. ثانياً يختار الحسابات والبطاقات. ثالثاً يختار بطاقة الصراف الآلي. رابعاً يضغط علي اختيار إيقاف خدم مدى أثير. سيتم إيقاف الخدمة علي البطاقة المختارة مع إمكانية إعادتها عند الحاجة لذلك.

كيف أقوم بتنشيط بطاقة مدى من خلال خدمة الاتصال التلقائي ؟

يستطيع عملاء البنك إعادة تفعيل كلمة مرور بطاقة مدى في حال تعطلها لاستنفاذ المحاولات بالخطأ بإتباع الخطوات التالية عبر الاتصال التلقائي :

أولاً سيصلك مكالمة تلقائية عند إدخال الرمز بشكل خاطئ أكثر من مرة متجاوزاً المحاولات المسموحة. ثانياً عند فتح المكالمة يقوم العميل بإدخال كلمة المرور باستخدام التسجيل الصوتي. ثالثاً يقوم العميل بإعادة تعيين كلمة المرور مرة أخري. رابعاً يقوم الاتصال التلقائي بسؤال العميل عن رغبته في تغيير كلمة المرور. خامساً يختار العميل تغيير كلمة المرور. سادساً يتم إعلان كلمة المرور الجديدة علي العميل. سابعاً يقوم العميل بإدخال كلمة المرور الجدية مرة أخري للتأكيد. وبذلك يكون قد تم تغيير كلمة المرور بنجاح.

خدمة نقد من بنك الرياض

يقدم البنك للعملاء إمكانية الحصول على النقد من المنافذ والمحلات التجارية، والتي تشارك في الخدمة مع بنك الرياض المشاركة في هذه الخدمة عند استخدام بطاقة مدى عبر أجهزة نقاط البيع لدى هذه المحلات، ويتم خصم المبلغ مباشرةً من الحساب الشخصي المصرفي للعميل بالإضافة آلي مبلغ المشتريات.

مميزات خدمة نقد:

يوفر بنك الرياض لعملاؤه إمكانية الاستفادة من خدمة نقد بالتعاون مع مجموعة من المحال التجارية التي تقدم الخدمة عبر أجهزة نقاط البيع باستخدام بطاقات مدى وفق بعض الاشتراطات التالية :