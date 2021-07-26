نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف حرس الحدود 1442 وزارة الداخلية تفتح التقديم على وظائف للرجال عبر fg.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف حرس الحدود من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان المديرية العامة لحرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المؤقتة للرجال السعوديين وذلك حسب الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ويتم التسجيل على هذه الوظائف إلكترونياً خلال المدة التي حددتها المديرية للتقديم خلال الموعد المقرر، وقد حرصت المديرية على توفير الوظائف الشاغرة للمواطنين السعوديين، ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الوظائف للكوادر والكفاءات من السعوديين، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نستعرض معكم تفاصيل الخبر، ونوفر الرابط الرسمي المباشر للتسجيل على الوظائف المعلن عنها.

التسجيل على وظائف حرس الحدود

الدخول على الموقع الإلكتروني “fg.gov.sa“.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

تسجيل بيانات المتقدم.

وظائف حرس الحدود والمؤهل المطلوب

فني مساحة :- دبلوم مساحة ويشترط خبرة سنتين.

مع القدرة على التعامل مع أجهزة جمع بيانات المسح الميداني وكذالك البيانات الجغرافية المكانية المتاحة.

أخصائي نظم معلومات جغرافية :- ماجستير نظم معلومات جغرافية، بكالوريوس هندسة جيوماتكس هندسة مساحة.

ويشترط خبرة ثلاثة سنوات، مع المعرفة التامة بمصادر البيانات وأدوات التحليل الجيومكاني والتحليل المتقدم وفحص جودة البيانات، بالإضافة للتعامل على الصور الفضائية بمختلف أنواعها وطرق معالجتها، ومعرفة المساقط الجغرافية.

مهندس مساحة :- بكالوريوس هندسة مساحة بشرط خبرة ثلاث سنوات.

مع التعرف التام على كيفية التعامل مع الأجهزة المساحية وربطها مع الأعمال الميدانية، والتعرف على طرق الرصد والرفع والتحقق الميداني.

مشغل نظم معلومات جغرافية :- نظم معلومات جغرافية أو هندسة جيوماتكس أو هندسة مساحة.

بشرط خبرة سنتين مع القدرة على التعامل مع الأدوات الأساسية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية، تعديل البيانات ورصد الإحداثيات.

أخصائي رسم خرائط :- بكالوريوس نظم معلومات جغرافية أو هندسة جيوماتكس أو هندسة مساحة.

بشرط خبرة ثلاثة سنوات مع التمكن من التعامل على رسم الخرائط والمعرفة الكاملة بأساسيات ومكونات الخريطة، والقدرة على رسم الخرائط بصيغ مختلفة.

إداري قواعد بيانات DBA :- بكالوريوس نظم معلومات جغرافية أو هندسة جيوماتكس.

بشرط خبرة ثلاثة سنوات مع المعرفة الكاملة بقواعد البيانات الجيومكانية وطرق إنشاء قواعد البيانات وربط فيما بينها.

موعد التقديم على وظائف حرس الحدود 1442

يبدأ التسجيل الإلكتروني على وظائف حرس الحدود من يوم الأحد الموافق 22 ذي الحجة 1442، الموافق 1 أغسطس 2021، ويستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 24 ذي الحجة 1442، الموافق 3 أغسطس 2021.

شروط التسجيل على وظائف المديرية العامة لحرس الحدود