نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر بوابة نقل بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار ما تشهده المملكة من تطبيق وتفعيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين وإطلاق الخدمات الإلكترونية المميكنة في جميع قطاعات الوزارات فقد انطلقت يوم أمس بوابة لخدمة العقود الالكترونية دون الحاجة الى كتابة عقد ورقي، حيث أكدت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة “عقود التأجير” في بوابة نقل، ابتداءً من اليوم الأحد 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق 25 يوليو 2021م، حيث ستُمكن هذه الخدمة المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز من مدى الثقة بالخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات.

تفاصيل المرحلة الأولى:

حيث دخلت امس المرحلة الاولى لتسجيل بيانات عقود تأجير السيارات حيز التنفيذ، وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدوياً، وستشمل المرحلة الثانية من القرار منشآت تأجير السيارات فئة (ج)، التي ستدخل حيز التطبيق في 1 سبتمبر 2021م، وتتضمن المرحلة الثالثة والرابعة فئتي (ب) و (أ) تباعاً وذلك وفق ما سيُعلن عنه من قبل الهيئة العامة للنقل في وقت لاحق.

مزايا العقد الإلكتروني الموحد:

ومن مزايا العقد الإلكتروني الموحد أنه يضمن رفع مستوى الخدمة في قطاع تاجير السيارات ويضمن حقوق المستأجر ويضمن انه يستلم سيارة مرخصة وسارية التأمين وبها كافة الضمانات والسلامة الامنية والالتزام الكامل بكافة شروط العقد بين المستاجر والمالك، وأكدت الهيئة العامة للنقل أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن مزايا عدة: منها أنه عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر)، ويقلص النزاعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاقة، ويضمن خدمات تأجير ذات جودة، ويعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات، وكذلك يحفز من الدخول في الاستثمارات في القطاع، وبالتالي نموه وتطوره وتوفر الخدمات والأسعار التنافسية بمايخدم المستثمر والمستهلك والقطاع ككل.

خطوات التسجيل في العقد الإلكتروني الموحد:

من خلال خدمة “عقود التأجير” في بوابة نقل سيتم ملئ البيانات ومن خلال الموقع الالكتروني سيكون حل محل العقد الورقي، وكان المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، سلط في وقت سابق الضوء على خطوات التسجيل ومزايا العقد الإلكتروني الموحد الذي تم إلزام مكاتب تأجير السيارات بتطبيقه، لحفظ حقوق جميع الأطراف والمتطلبات القانونية.

مراحل التطبيق:

ومن الجدير بالذكر أن مراحل تطبيق قرار العقد الالكتروني سيكون على أربع مراحل للفئة “د” وتطبيق في 15 ذي الحجة، ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة “ج”، ومن المقرر إعلان الفئات الأخرى في وقت لاحق، واستكمل الزويد، أن العقد المشار إليه هو عقد موحد مكتمل المتطلبات القانونية وموضع الجهات الحكومية ذات العلاقة وما يتعلق بتأمين ونظام المرور بما يحفظ حقوق العملاء والمستثمرين في ذلك القطاع الذي يشهد إقبالًا كبيرًا.