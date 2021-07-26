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عمر شويل - جدة استعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية في السعودية تعمل وزارة النقل على تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية المتنوعة والتي من خلالها يتمكن المواطن من الاستعلام عن المخالفات المرورية وزارة النقل والقيام بسدادها في الموعد المحدد وذلك حتى لا يتعرض المواطن للغرامة أو الحبس وحيث أن وزارة النقل من الوزارات الحيوية في المملكة العربية السعودية فإنها تقوم بعمل دور كبير عبر ما تقدمه من خدمات مهمة لكل من يمتلك سيارة وأيضاً سائقي المركبات المتنوعة والمختلفة.

استعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية في السعودية 1443

يتم الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية الوطنية بطريقتين مختلفتين وهي إما عن طريق منصة أبشر أو عن طريق موقع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الرسمي ومن الممكن أن يقوم المواطن الأجنبي الذي يقيم في المملكة كذبك بعمل الاستعلام عن المخالفات المرورية وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:-

أولا يجب الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بـ موقع وزارة الداخلية السعودية.

ثم يتم الضغط على مربع (المزيد) التي توجد في قائمة خدمات هيئة المرور.

وبعد ذلك يتم الضغط على مربع ” الإستعلام عن المخالفات المرورية “.

سوف تظهر بعد ذلك الصفحة الإلكترونية الخاصة بمنصة أبشر.

يقوم المواطن بتسجيل الدخول وذلك يتم عن طريق إدخال البيانات والمعلومات الخاصة به وهذا مثل ( إسم المستخدم ، رقم الهوية الوطنية ، كلمة المرور ، الرمز المرئي ) ثم يتم الضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول.

وبعد أن يقوم المواطن بالتسجيل على منصة أبشر الإلكترونية يمكنه الإستعلام عن المخالفات المرورية وذلك من خلال وزارة الداخلية.

يقوم المواطن بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة به وذلك في المكان المحدد له.

ثم يتم إدخال ( الرمز المرئي ) والضغط بعد ذلك على زر [عرض].

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة يتم فتح صفحة جديدة تضم جميع المعلومات والبيانات التي تخص المستخدم وأيضاً المخالفات المرورية التي تم فرضها والغرامة المالية التي يجب على المواطن سدادها.

استعلام المخالفات المرورية برقم المخالفة

من الممكن أن يقوم المواطن بالتعرف على المخالفات المرورية التي تم تسجيلها عليه عن طريق إتباع الخطوات الآتية:-

الذهاب إلى الرابط الإلكتروني الخاص بـ موقع وزارة النقل السعودية.

النقر على أيقونة (خدمات الوزارة).

ثم يتم الضغط على أيقونة (الخدمات الاستعلامية).

ثم النقر على مربع [الاستعلام عن المخالفات المرورية].

وبعد الذهاب إلى صفحة الإستعلام عن المخالفات سوف يتم ظهور طريقتين مختلفتين للإستعلام وذلك إما عن طريق رقم المخالفة أو عن طريق الإثبات.

في حالة إختيار طريقة الإستعلام برقم المخالفة يتم إدخال رقم المخالفة ورمز الصورة في مكانها المحدد لذلك.

ثم يتم النقر على أيقونة ” أنا لست روبوت” من أجل التحقق البشري..

ثم بعد ذلك يتم النقر على أيقونة ” إستعلام ” وبعدها سوف تظهر المخالفة المسجلة.

وفي حالة اختيار الاستعلام برقم الإثبات يتم إدخال نوع الإثبات ثم يتم تحديد إذا كان تابع لأفراد أو لشركة.

وبعدها يتم إدخال رقم الإثبات ورمز الصورة في المكان المخصص لذلك.

ثم يتم النقر كذلك على أيقونة ” انا لست روبوت”.

وأخيراً يتم الضغط على استعلام، وبعدها ستظهر المخالفة والغرامة التي يجب تسديدها.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين

قامت منصة أبشر بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية ومن أهم هذه الخدمات الاستعلام عن المخالفات المرورية وذلك المواطن السعودي والمواطنين الأجانب التي تقيم في المملكة العربية السعودية وأيضاً للزائرين ويمكن للزائرين الاستعلام عن المخالفات المرورية بتقديم بعض الوثائق المطلوبة ومن الممكن الاستعلام من المخالفات عن طريق إتباع الخطوات الآتية:-

يتم الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يقوم المواطن بتحديد نوع الوثائق التي يريد الإستعلام بها مثل ( رقم الهوية الوطنية ، رقم الإقامة ، البطاقة السكنية وذلك في حالة إذا كان من سكان دولة البحرين ، جواز السفر ، رقم الحدود وغيرها).

وبعد ذلك يتم تحديد رقم الوثيقة الذي قام بإختيارها.

ثم يتم تسجيل رمز التحقق المتواجد في الصفحة الرئيسية.

ثم يتم النقر على أيقونة ” عرض “.

وبعدها سوف تظهر جميع المخالفات التي تم تسجيلها على المواطن الزائر.

وأخيراً يقوم الزائر بدفع المخالفة وذلك حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم كيفية عمل استعلام عن مخالفات وزارة النقل برقم الهوية في السعودية وأيضاً قمنا بذكر الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة ووضحنا طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين عبر أبشر وموقع وزارة الداخلية بالتفصيل.