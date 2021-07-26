نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون هامش ربح قسط مشترياتك بأقساط شهرية ميسرة من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدون هامش ربح قسط مشترياتك أحد الخدمات المصرفية التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك للعملاء من خلال البطاقات الائتمانية فرصة تقسيط مشترياتهم ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة تبدأ من 3 أشهر وتصل حتي 6 أشهر بدون هامش ربح ، ويعتبر مصرف الراجحي من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة ، حيث يقدم مصرف الراجحي مجموعة من الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية التي من شأنها تلبية الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد من كافة الجنسيات في المملكة العربية السعودية.

بدون هامش ربح قسط مشترياتك مع بطاقة قسط الراجحي

مصرف الراجحي من أهم البنوك بالمملكة ، والذي يعمل على توظيف قاعدته الرأسمالية وخبرته في مجال التمويل من أجل القيام بدور ريادى وهام في القطاع الاقتصادي السعودي ، ويأتي عرض قسط مشترياتك مع بطاقة قسط الراجحي أحد الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك للعملاء بالمملكة ، حيث يوفر البنك للعميل فرصة تقسيط المشتريات بقيمة 1000 ريال سعودي أو أكثر ، وذلك من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تبدأ من 3 أشهر وتصل حتي 6 أشهر بدون هامش ربح ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم الشروط التي حددها البنك للاستفادة من بطاقة قسط الراجحي والذي يوفرها البنك للعملاء في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن تكون قيمة فاتورة المشتريات الخاصة بالعميل للاستفادة من عرض بطاقة قسط الراجحي لا تقل عن 1000 ريال سعودي.

يوفر مصرف الراجحي هذا العرض بخطة سداد تبدأ من 3 أشهر وحتي 6 أشهر.

يمكن للعميل إدراج 4 عمليات تقسيط نشطة فقط في بطاقة قسط الراجحي من خلال برنامج تساهيل.

يوفر مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية هذا العرض علي البطاقات الائتمانية فقط لدى البنك .

يوفر مصرف الراجحي للعميل فرصة تقسيط فاتورة المشتريات بدون هامش ربح.

كيفية التقديم على طلب بطاقة قسط الراجحي بدون هامش ربح

يمكن للعميل التقدم بطلب للاستفادة من بطاقة قسط الراجحي بدون هامش ربح لتقسيط فاتورة مشتريات لا تقل عن 1000 ريال سعودي ، وذلك من خلال الأتصال على الرقم المصرفي 920003344 لجميع العملاء داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن الذهاب إلى أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي والاستفسار عن كافة العروض المصرفية المتاحة لدى البنك.