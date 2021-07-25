بدء ورشة العمل الكشفية العربية “التنمر” أسبابه وعلاجه 

دوت الخليج : القاهرة – مبارك الدوسري

أفتتح الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الاستاذ عمرو حمدي ، اليوم ورشة العمل الكشفية العربية التي ينظمها الإقليم الكشفي العربي بالتعاون مع مستشاري المنظمة الكشفية العالمية للحماية من الأذى بالإقليم العربي والجمعيات الكشفية العربية ، عن ” التنمر ” اسبابه وعلاجه .

والقى خلال الافتتاح الأمين العام كلمة أوضح فيها أن تلك الورشة تأتي استكمالاً لرسالة الإقليم في تحقيق الحماية من الأذى على كافة المستويات بالجمعيات الكشفية العربية ، وأكد على أهميتها في تعريف المشاركين فيها بظاهرة التنمر وأسبابها واثارها السلبية ومساعدتهم لتطبيق آليات للحد والتقليص منها في برنامج الفتية والشباب والأحداث الكشفية على المستوى الوطني بكفاءة.

استعرض بعد ذلك نائب المدير الإقليمي مدير الطرق التربوية الاستاذ رفعت السباعي أهداف الورشة ، ونتائج الاستبيان الذي شاركت فيه الجمعيات الكشفية المشاركة بالورشة ، وافاد أن عدد المشاركين 110 قائداً كشفياً وقائدة يمثلون 14 جمعية كشفية ، تلا ذلك انشودة كشفية قدمها القائد الكشفي سلمان ميموني من المغرب ، ثم بدأ تقديم محاور الورشة والتي تستمر الى يوم الغد الاثنين وتشتمل على مقدمة عن سياسة الحماية من الأذى ، وأشكال الأذى والاساءة و البيئة الامنة ، وتعريف التنمر ومفهومه ، وتحليل أسبابه واشكاله المختلفة ، وأهمية مواجهته ومدى علاقته بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والآثار السلبية للتنمر على الفتية والشباب والأسرة والمجتمع ، والعلامات التي من خلالها يمكن أن تكتشف التعرض للتنمر ، بالإضافة الى التنمر المدرسي ( أشكاله – علاماته – آثاره على التحصيل العلمي )، والتفريق بين التنمر والعدوانية ، والتنمر الالكتروني (أشكاله – آثاره على الافراد) وآليات علاج التنمر في البرنامج الكشفي والأنشطة الكشفية ، والتعرف على بعض الموارد المعرفية الخاصة بالتنمر ، واستعراض افضل الممارسات من منسقي مبادرة ” شباب ضد التنمر “.