نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي العقاري المدعوم الشروط وطريقة استخدام الحاسبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي العقاري المدعوم واحد من أهم الحلول المتعلقة بالتمويل والذي قدمها المصرف في إطار تقديم التسهيلات إلى العملاء، في ضوء تمويل الراجحي الجديد في المملكة العربية السعودية، سواء الخاص بالتمويل الشخصي أو العقاري، وقد تم تمويل حاسبة تمويل الراجحي العقاري من أجل حساب قيمة الأقساط الشهرية المستحقة والمستوجب سدادها بالإضافة إلى حساب قيمة التمويل، وذلك من أجل شراء بيت عن طريق بنك الراجحي العقاري وسوف نتعرف على شروط وحلول تمويل الراجحي العقاري بالتفصيل.

تمويل الراجحي العقاري المدعوم

يمكن شراء منزل عن طريق بنك الراجحي العقاري وذلك من خلال الحصول على تمويل الراجحي العقاري المتميز، والذي يتم صرفه وفق مجموعة من الشروط العامة وهناك العديد من المميزات في أنواع التمويل العقاري من الراجحي من بينها:

تمويل يتناسب مع القيم والشريعة الإسلامية.

تمويل عقاري يعمل بنظام المرابحة، مع تقديم المرونة من أجل الحصول على العقار أو الحصول على قطع الأراضي.

وقد وفر بنك الراجحي أنواع حلول التمويل العقاري من بينها التمويل الإضافي من صندوق التنمية العقارية بالإضافة إلى التمويل بضمان العقار.

حاسبة تمويل الراجحي العقاري

ويمكن استخدام حاسبة التمويل العقاري الراجحي من أجل حساب قيمة الأقساط والرواتب وكافة التفاصيل من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع مصرف الراجحي الإلكتروني.

قم بالدخول إلى حلول التمويل العقاري واختر أحد أنواع التمويل المتاحة.

قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل القطاع الوظيفي سواء أكان القطاع الحكومي أو الخاص.

إدخال السن وقيمة الرواتب الشهرية.

الدفعة التي سيتم تقديمها وسعر بيع العقارات.

النقر على تبويب حساب من أجل معرفة قيمة القسط الشهري المطلوب سداده على خمسة أعوام وصافي قيمة التمويل المسموح بالحصول عليه وحساب هامش الربح السنوي أيضًا.

شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي

وهناك العديد من الشروط التي لا بد من توافرها من أجل الحصول على التمويل العقاري من بنك الراجحي من بينها:

أن تتم الموافقة على طلب الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية نفسه.

أن يتم تحويل الراتب إلى البنك.

يتم تسجيل الملكية باسم البنك، وعقب الانتهاء من سداد القيمة المالية المطلوبة يتم تحويلها إلى صاحبها، وعن قيمة التمويل المعفى من الأرباح فهي تصل على نصف مليون ريال سعودي.