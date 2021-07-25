نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون رسوم إدارية.. خطوات الحصول على سيارة فورد من الراجحي 1442 وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كُنت من المواطنين أو الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وتُريد امتلاك سيارة وليس معك ثمنها، فإنه من الممكن أن تحصل على سيارة فورد من الراجحي دون دفع رسوم إدارية أو مقدمة للشراء، وهي من العروض التي يوفرها المصرف بالتعاون مع شركة يوسف محمد ناغي، فورد، للتيسير على العملاء الراغبين في امتلاك مركبة جديدة، دون الحاجة إلى دفع ثمنها بالكامل، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا، إذ إن الكثير من الفئات لا يمكنهم توفير مبلغ أي سيارة حديثة.

خطوات الحصول على سيارة فورد من الراجحي 1442

ويُمكن لأي عميل تقديم طلب إلكتروني، للحصول على سيارة فورد من الراجحي 1442هـ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف، باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط التقديم للحصول على مركبة ford من مصرف الراجحي. إدخال الاسم بالكامل. اختيار الجنسية. تحديد الجنس، ذكر أو أنثى. كتابة العمر. إدخال رقم الهوية الوطنية للسعوديين أو رقم الإقامة للوافدين. الإجابة عن سؤال، هل لديك حساب في مصرف الراجحي؟، بنعم أو لا. الإجابة عن سؤال، هل لديك راتب محول علي الراجحي؟، بنعم أو لا. إدخال قيمة الراتب الشهري. تحديد نوع القطاع. إدخال رقم الهاتف الجوّال. إدخال البريد الإلكتروني. إدخال المنطقة التي نسكن فيها. تحديد أفضل وقت للاتصال. كما يُمكن زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي أو زيارة إحدى معارض فورد الناغي، لإتمام عملية الشراء بالتقسيط. أو الاتصال على الرقم 8001241222، والاستفسار عن عرض التقسيط، وكيفية الشراء من خلاله.

شروط امتلاك سيارة فورد من مصرف الراجحي بالتقسيط

وحدد مصرف الراجحي في السعودية، عددًا من الشروط للراغبين في شراء سيارة فورد بالتقسيط، وهي كالتالي:

يسري العرض حتى تاريخ 31 يوليو 2021 أو حتى نفاد الكمية أيهما أسبق. تطبيق الشروط والأحكام لمصرف الراجحي على عملية الشراء. المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. قد تختلف مواصفات السيارة المعروضة والصورة لغرض الدعاية فقط.

مميزات امتلاك مركبة فورد من مصرف alrajhi

ويشمل عرض امتلاك مركبة فورد من مصرف alrajhi، عددًا من المميزات، وهي على النحو الآتي: