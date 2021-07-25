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عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم العقاري بوزارة الإسكان السعودية 1442، حيث من أهم الاستعلامات اليومية التي يهتم بها قطاع كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وهو معرفة متي ينزل الدعم العقاري؟ حيث يعتبر الدعم العقاري هو أحد أهم المبادرات التي تم تقنينها من خلال وزارة الإسكان السعودية عبر التعاون المشترك مع صندوق التنمية العقارية، والتي من خلالها تعمل الوزارة علي زيادة عدد الوحدات السكنية التي يتم عرضها علي للمواطنين ومساعدتهم على توفير الوحدات السكنية المناسبة لهم، ويتم تقديم الدعم السكني للمواطنين بصورة شهرية، ومن خلال موقعنا المتميز سنوضح لكم بالتفصيل موعد نزول الدعم العقاري بوزارة الإسكان السعودية 1442 صندوق التنمية العقارية.

شروط الحصول علي الدعم العقاري 1442

الدعم العقاري هو أحد أهم المساندات الاجتماعية الهامة للعديد من المواطنين المملكة العربية السعودية، فمن خلال هذا البرنامج يوفر صندوق التنمية العقارية لجميع للمُستفيدين مبلغ مالي بصورة شهرية؛ حتي تسطيع جميع الأسر السعودية امتلاك المنزل المناسب لهم، وبشكل عام يهدف برنامج الدعم العقاري الي زيادة نسبة تملُّك الوحدات السكنية بين الكثير من المواطنين السعوديين، ويعمل هذا البرنامج علي تنفيذ خطة الحكومة السعودية وهي رفع النسبة العامة لامتلاك الأفراد السعوديين للعقارات بنسبة مئوية تصل إلى 70%؛ حتي عام 2030، ومن شروط التسجيل في الدعم العقاري:

أن يكون المتقدم للدعم العقاري سعودي الجنسية. يشترط أن يكون المستفيد رب أسرة، علي أن يكون جميع أفراد الأسرة داخل الأراضي السعودية. يجب أن يكون الحد الدني للتقديم في الدعم السكني لا يقل عن 24 عامًا. يشترط ألا يكون المستفيد من الدعم العقاري أحد المالكين لأي منزل خلال أخر 5 سنوات سابقة خلال فترة التقديم علي طلب الدعم الجديد. عدم استفادة المتقدم لأي دعم سكني بالمملكة من خلال الحكومة السعودية.

موعد نزول الدعم العقاري؟

قامت وزارة الإسكان بتوضيح موعد نزول الدعم العقاري للمواطنين والذي يتم نزوله في يوم 24 من كل شهري ميلادي ما لم يوافق ذلك عطلة رسمية داخل المملكة، وهذا الموعد هو موعد ثابت يتم فيه الصرف حتي يستطيع المواطن الحصول علي الدعم قبل إيداع قيمة الراتب الشهري الخاص بكل شخص.