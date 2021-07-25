نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 50,000 ريال بأقل راتب 1900 ريال بدون كفيل لدى تمويل إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجح تمويل إمكان مصرف الراجحي في توفير تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكامه الشرعية حيث يمكن الحصول على التمويل بدون الحاجة إلى كفيل لكل العاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو القطاع الخاص ولكن بشرط توفير فترة عمل تصل إلى ثلاثة شهور على الأقل للموافقة على طلب التمويل ويحتاج أقل راتب شهري 1900 ريال من السعودي فقط لا غير وربما يصل التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري عبر تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية لعام 2021م ويمكن التقديم على التمويل من خلال تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان للحصول على التمويل بدون كفيل وبلا تحويل راتب بالتقسيط لمدة 60 شهر في السعودية كأطول فترة سداد ميسرة لدى تمويل إمكان السعودي.

الشروط المطلوبة لتوفير تمويل إمكان السعودي بالمملكة

يتطلب تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية توفير فترة عمل تصل إلى ثلاثة شهور فأكثر من ذلك لقبول طلب التمويل لدى إمكان مصرف الراجحي في المملكة وهناك الكثير من المواطنين السعوديين لا يعرفون شروط تمويل إمكان لذلك سوف نوضحها الآن:

يتطلب التمويل توفير فترة عمل تصل إلى ثلاثة شهور في القطاع الحكومي أو شبة حكومي.

متاح التقديم الإلكتروني على قرض إمكان لكل العملاء العاملين في القطاع الخاص سواء كانت الشركة معتمدة أو شركة غير معتمدة.

العمر يبدأ من عشرون عاماً عند طلب التمويل الميسر لدى إمكان للتمويل المقدم من مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

يجب عدم تعثر العميل المتقدم والتأكد من ذلك من خلال تقرير سمه السعودي.

لابد من فتح حساب في مصرف الراجحي السعودي بالمملكة عند طلب تمويل إمكان.

كافة المزايا التمويلية التي يقدمها إمكان للتمويل بالسعودية