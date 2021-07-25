الاستعلام عن طلب نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة 1442

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن طلب نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة، حيث تستعلم فئة كبيرة من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن حالة طلب تم تقديمه من أجل نقل كفالة وافد الي مكان عمل أخر، حيث تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي توفير جميع الخدمات الخاصة بها إلكترونياً توفيراً لوقت وجهد جميع المواطنين دون الذهاب الي مقرات العمل الخاصة بالوزارة، وتوفر الوزارة خدمات إلكترونية مثل خدمة الاستعلام عن وافد أو الاستعلام إلكترونياً عن وافد متغيب عن العمل بالإضافة إلى الاستعلام عن بلاغ هروب وافد عن العمل، وتعد هذه الخدمات خدمات مجانية يتم الاستعلام عنها في أي وقت، وسوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن طلب نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة.

طلب نقل كفالة عامل وافد بوزارة العمل 1442

يتوفر لدي وزارة العمل تقديم طلب من أجل نقل كفالة من جهة عمل الي جهة عمل أخري، ويتم تقديم الطلب سواء من جانب صاحب العمل أو من خلال العامل الوافد، وبعد قرار إلغاء نظام الكفيل بالمملكة، أصبح الانتقال من مكان عمل للأخر من الأمور السهلة التي تتم بشكل إلكتروني سريع، وتتوفر خدمة الاستعلام عن وافد من خلال رقم الإقامة الخاص بالمقيم أو من خلال رقم الجواز الخاص به أو من خلال رقم الحدود.

ما هي طريقة الاستعلام عن طلب نقل كفالة وافد بالمملكة؟

وضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خطوات الاستفسار عن طلب نقل كفالة قد تم تسجيله علي موقع الوزارة، علي أن يتم الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية: