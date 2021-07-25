نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل المرابحة بنك الرياض للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تمويل المرابحة بنك الرياض من أبرز التمويلات في المملكة والتي تساعدك في الحصول على السيولة النقدية وامتلاك الأسهم بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بهامش ربح تنافسي. حيث يقوم المصرف بشراء الأسهم بالنيابة عنك ثم يكون لك الخيار في أن يتم البيع لك وتحويل النقد لحسابك الجاري، أو لمحفظتك الاستثمارية. مع إمكانية المتقاعدين لعمر 72 عام مع إعفاء الورثة من المبالغ المستحقة على عملاء المبالغ المستحقة على عملاء التمويل مقابل تحويل الراتب بحالة الوفاة. شروط تمويل المرابحة بنك الرياض للسعودين ألا يقل العمر عن 18 عام وألا يقل صافي الراتب عن 3000 ريال للقطاع الحكومي.

لا يستلزم مدة خدمة للقطاع الحكومي.

إيداع الراتب في بنك الرياض عبر نظام سريع.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويقدم هامش ربح تنافسي ومدة تمويل تصل لـ 60 شهر.

موافقة مبدئة فورية.

بالنسبة للعسكرين لا يستلزم مدة خدمة لمن راتبهم 4000 فأعلى مع مراعاة العمر التقاعدي العسكري للرتب وإيداع الراتب عبر نظام سريع.

بالنسبة لموظفي القطاع الخاص ألا يقل صافي الراتب عن 5000 ريال ومدة خدمة 3 شهور لمن راتبهم من 5000-7000 ريال، ومدة خدمة شهر واحد لمن راتبهم 8000 فأعلى وإيداع الراتب عبر نظام سريع. برنامج التمويل الشخصي لموظفي الجهات غير المدرجة لا يُشترط أن تكون جهة العمل مُدرجة في برامج التمويل الشخصي ومتاح للسعوديين فقط.

ألا يقل الراتب عن 10 ألاف ريال وألا تقل مدة الخدمة عن 6 أشهر.

إيداع الراتب في بنك الرياض عبر نظام سريع.

ألا يقل العمر عن 18 عام ووجود شهادة تعريف بالراتب مصدقة من الغرفة التجارية.

خطاب تثبيت الراتب موجه لبنك الرياض وشهادة بيان مدد وأجور مشترك بالتأمينات الاجتماعية.

المميزات تمويل يصل لـ 500 ألف ريال ومدة تمويل 60 شهر ومتوافق مع أحكام الشريعة وهامش ربح تنافسي. تمويل المرابحة بنك الرياض للمقيمين ألا يقل العمر عن 22 عام وألا يقل الراتب عن 5000 ريال.

ألا تقل مدة الخدمة عن 6 شهور.

إيداع الراتب عبر نظام سريع ببنك الرياض.

خطاب تحويل الراتب على المصرف.

بالنسبة للموظفين بالشركات الكبرى لا يقل الراتب عن 5000 -14.999. ولمن تبلغ مدة خدمتهم شهر لا يقل الراتب عن 15 ألف ريال.

بالنسبة للموظفين بالوظائف المهنية لا يقل مدة الخدمة عن 6 شهور ولا يقل صافي الراتب عن 8000 ريال.

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