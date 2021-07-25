نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن صلاحية الاقامه بدون الدخول لأبشر في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن صلاحية الاقامه بدون الدخول لأبشر، حيث تعتبر من الخدمات الهامة جدا التي يتم البحث عنها من قبل المقيمين في المملكة العربية السعودية، وصلاحية الاقامه دائما ما يلجا إليها الوافد لمعرفة موعد انتهاء الاقامه وعدم الدخول في مشاكل مع السلطات السعودية لعدم تجديدها، ويمكن عند الانتهاء من الاقامه يتم فرض غرامه على الوافد ويمكن أن تصل إلى مغادرته للأراضي السعودية، ولهذا فان الاستعلام عن صلاحية الاقامه من الأمور الهامة جدا والدائم البحث عنها لعدم الوقوع في المشاكل، وتقدم وزارة الداخلية السعودية من خلال موقع الإلكتروني ابشر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية منها صلاحية الاقامه استعلام.

استعلام عن صلاحية الاقامه بدون الدخول لأبشر

يمكن الاستعلام عن صلاحية الاقامه بدون الدخول لأبشر لكل الأشخاص الغير مسجلين على موقع ابشر، حيث هناك كثير من الوافدين ليس لديهم حساب شخصى على منصبة ابشر وزارة الداخلية، ودائما ما نجد المقيم في المملكة العربية السعودية دائم وحريص على مراجعة تاريخ صلاحية الاقامه وهذا من اجل عدم التعرض للعقوبات التي وضحناها اعلي المقالة بسبب أن إقامته منتهيه ولم تجدد بعد، ومن اجل استعلام عن صلاحية الاقامه بدون الدخول لأبشر هناك خطوات لابد من اتباعها للتعرف على الاقامه الخاصة بك.

خطوات الاستعلام عن الاقامه بدون الدخول على ابشر

أولا عليك الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية السعودية.

ثم بعدها تقوم باختيار كلمة الخدمات الإلكترونية، من واجهة الصفحة الرئيسية.

بعدها تقوم باختيار كلمة بوابة الأفراد.

قم بالنقر على خيار مستخدم جديد.

قم بإدخال رقم الإقامة في المكان الخاص به.

تحديد تقويم تاريخ الاستعلام.

إدخال رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

الضغط على أيقونة التالي.

كيفية التاكد من صلاحية الاقامه

هناك اكثر من طريقة من اجل التاكد من صلاحية اقامه وافد في المملكة العربية السعودية، الطريقة الأولي هي بالدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وهذه وصحناها، أما الطريقة الأخري فهي من خلال الدخول على موقع ابشر وزارة الداخلية السعودية والتي بها خدمات إلكترونية هامه منها الاستعلام عن صلاحية الاقامه برقم الاقامه.