نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية؟ الموارد البشرية تجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل مجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي، على إصدار قرار يلزم جميع شركات الاستقدام المختصة بأمور العمالة المنزلية التي تعمل على استقدامها، بضرورة التأمين على العقد الخاص بالعمالة المنزلية المستقدمة للبلاد نيابة عن العميل، ونيابة عن مكاتب الاستقدام، على أن تكون تكلفة التأمين سوف يتم تضمينها مع تكاليف العقد الذي تم إبرامه بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل، مع العلم بأن التأمين يكون إجباريا خلال أول عامين من تاريخ كتابة العقد، ليصبح بعدها التأمين هو أمر اختيارياً يمكن لصاحب العمل القيام به عند تجديد إقامة العامل المنزلي أو لا، أما عن موعد تطبيق قرار التأمين الذي أصدره مجلس الوزراء فسوف نكشف عنه من خلال المقال التالي.

ما هو موعد تطبيق قرار التأمين على عقد العمالة المنزلية؟ الموارد البشرية تجيب

وحول موعد تطبيق قرارمجلس الوزراء فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتأكيد

من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر” بأنه من المقرر أن يتم العمل على تطبيق قرار

التأمين على العقد الخاص بالعمالة المنزلية مع بداية عام 2022 م، حيث يتم العمل على تطبيق القرار

بالتعاون مع البنك المركزي بالمملكة.

كما أشارت الوزارة إلى أنها سوف تعمل على إصدار آلية حول كيفية عمل التطبيق والذي سيتم التعاون فيه مع عدد من الجهات منها على سبيل المثال: البنك المركزي ووزارة الداخلية السعودية، هذا بالاضافة الى أنه سوف يتم ربط التأمين على عقود العامين مع عقد التوسط الخاص باستقدام العمالة المنزلية الكترونيا من خلال منصة “مساند”.

جدير بالذكر أن الوزارة قد سمحت من قبل بنقل خدمات العمالة المنزلية الى عدد من الأشخاص من خلال منصة أبشر الالكترونية، و منع أشخاص أخرون من نقل خدمات العمالة المنزلية إليهم و هم :