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عمر شويل - جدة موعد فتح الطيران بين مصر والسعوديه 2021 وشروط السفر الى المملكة تعتبر من الأمور التي شغلت بال الكثير من المواطنين، وخاصة بعدما قامت المملكة العربية السعودية بإعلان فتح باب الطيران بينها وبين مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، ولكن سوف تضع المملكة العربية مجموعة من الشروط حتى يتمكن المواطنين من دخول أراضي المملكة، وسوف نتعرف من خلال فقرات هذا المقال على الموضوع بالتفصيل.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعوديه 2021

تعلن هيئة السلطات المدنية المسؤولة عن فتح الطيران بالمملكة عن فتح الطيران في موعد أقصاه أول شهر أغسطس حتى يتمكن المواطنين من السفر إلى المملكة العربية السعودية، وتم اختيار هذا الموعد حتى يتزامن مع انتهاء موسم الحج.

وحتى الآن لم تصدر أي قرارات بشأن عودة الطيران بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ولكن المواعيد ما زال حتى الآن منتظر لفتح رحلات الطيران بين الدولتين، ولا أحد يعرف الموعد الذي سوف يتم في إصدار القرار بفتح الطيران.

شروط السفر إلى المملكة العربية السعودية 2021

بسبب ما تعرضت له جميع البلدان من انتشار فيروس كورونا لهذا تضع المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط للسفر إلى المملكة 2021.

وجميع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية عليهم أن يتعرفوا على هذه الشروط حتى يتمكنوا من الدخول للبلاد، كما أنهم لابد أن يحصلوا على تسجيل التطعيم في فيروس كورونا، وأهم الشروط التي تضعها المملكة هي:

الحصول على رسالة نجاح عملية التسجيل في الدخول إلى المملكة العربية السعودية التي تصل إلى الهاتف المحمول.

يقدم الشخص شهادة التطعيم مطبوعة يدويًا.

للتأكد المواطن من أنه قام بالتسجيل من خلال موقع تسجيل دخول الوافدين إلى المملكة العربية السعودية الذي يعتمد على رقم جواز السفر.

فتح الطيران بين مصر والسعودية

المملكة السعودية اعتبرت أن مصر دولة من الدول المحظورة في السفر إليها بسبب الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة السعودية خوفًا من انتشار فيروس كورونا، وفي الفترة الماضية تم وصول بعض رحلات الطيران إلى المملكة بالشكل الاستثنائي.

ولكن سوف يتم فتح الطيران بين مصر والسعودية ، ولكن تضع بعض الشروط حفاظًا على حياة المواطنين من انتشار الفيروس، وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف نشهد عودة الطيران من جديد بالشكل الطبيعي بين البلدين.