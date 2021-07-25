أما آن الأوان !………الشاعر د/ممدوح سبحي

أما آن الأوان أن تأتي وتلقاني ؟!

وتكسر حاجزًا من الصمت أشقاني . يا بدرًا لاح في الأفق بريقه

لمَ الطريق إلى قلبك أعياني ؟ كذب الفؤاد حين أسدل ستاره

وأنهى فصلًا من جرح وأحزان. وصرت غريبًا في دنيا بلا ماضي .

وحاضرٍ سلب روحي وكياني. وعصفت الرياح وهزت جوانحي

والحنين إلى شفتيك أضناني. وغربت الشمس من بعد شروقها

وهوى النجم في نهر النسيان. وغدت كل المدن يتيمة

والبحار بلا مرسى ولا شطآن. وذابت السفن في عينيك غرقًا

ونام الوجد والجفن سهران وانفرط العقد في جيدك شوقًا

وتناثرت حبات اللؤلؤ المرجان.

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