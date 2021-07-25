نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الراجحي للسيارات 2021 تويوتا تمويل سيارة لاندكروزر 2022 عروض سيارات بدون دفعة أولى 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الراجحي للسيارات 2021 ، بنك الراجحي هو واحد من أهم واكبر البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية. كما أنه يقدم للمواطنين في السعودية أفضل العروض على السيارات المختلفة ومن ضمنهم هو سيارة لاندكروزر 2022 . ومن أهم عروض الراجحي التي يقدمها لعملائه هو الحصول على عروض سيارات بدون دفعة أولى 2021 وأيضا بأقساط شهرية بسيطة تناسب جميع المستويات المادية للعلاء. وهذا ما يبحث عنه أغلب المواطنين في السعودية. حيث تعاون معرض عبد اللطيف مع بنك الراجحي في هذه المبادرة . وذلك لمساعدة جميع المواطنين الحصول على السيارة التي يريدونها بمبالغ مادية بسيطة يتم دفعها كل شهر. واليوم من خلال سوف نقدم لكم عروض بنك الراجحي على سيارة لاندكروزر 2022 السيارة الأقوى على الإطلاق. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض الراجحي للسيارات 2021

يقدم بنك الراجحي الكثير من العروض على الكثير من السيارات المختلفة. لتأتي سيارة لاند كروزر 2022 ضمن عروض الراجحي الجديدة . هذه السيارة الغنية عن التعريف في سيارة الدفع الرباعي السيارة الأنسب للطرق الواعرة. وهذه هي عروض الراجحي للسيارات 2021 :

من أهم مميزات تويوتا لاندكروزر 2022 هو محركها القوي وصلابة هيكلها الداخلي .

هو محركها القوي وصلابة هيكلها الداخلي . كما تأتي بتصميم جديد كليا يحتوي على عناصر إضاءة من نوع ليد تمتد من الشبكة وشرائحها الكثيفة .

صممت تويوتا المصدات لتبقي بعيدة عن الطريق وذلك إثناء القيادة .

صممت تويوتا المصدات لتبقي بعيدة عن الطريق وذلك إثناء القيادة . كذلك محرك السيارة يقترن مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ونظام الدفع الرباعي .

من الأكيد أن السيارة لا تقتصر على هذه المميزات التي ذكرناها فقط. بل يوجد بها الكثير من المميزات التي يبحث عنها كل من يريد أمتلاك سيارة قوية .

عروض الراجحي للسيارات 2021 تويوتا لاندكروزر يتوفر بها الكثير من الألوان المتاحة للسيارة مثل ( الأسود والأحمر والفضي واللون الأبيض ) .

لاندكروزر يتوفر بها الكثير من الألوان المتاحة للسيارة مثل ( الأسود والأحمر والفضي واللون الأبيض ) . يمكنك الحصول على عروض الراجحي للسيارات تقسيط شهري يبدأ من 2900 ريال سعودي. بدون دفعة أولي .

شهري يبدأ من 2900 ريال سعودي. بدون دفعة أولي . تطبق جميع الشروط والأحكام عن طريق دفع المصاريف الإدارية بنسبة لا تزيد عن 1% فقط .

عروض الراجحي للسيارات هونداي

أفضل عروض الراجحي للسيارات 2021 . يقدم مصرف الراجحي أفضل فرصة تأجير سيارات من شركة هيواندي الناغي للسيارات. وهذه هي مميزات عروض مصرف الراجحي لتأجير السيارات بتحويل الراتب :

دفعة أولي 0% .

لا يوجد دفع رسوم إدارية .

أقساط شهرية منخفضة .

الدفعة الأخيرة حتي 40% .

لمدة تصل إلى 60 شهر .

كما يبلغ معدل النسبة السنوي شامل التأمين يبدأ من 4.76 % .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أفضل عروض الراجحي للسيارات 2021 تويوتا تمويل سيارة لاندكروزر 2022 عروض سيارات بدون دفعة أولى 2021 وبأقساط شهرية منخفضة في المملكة العربية السعودية .