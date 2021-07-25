نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة موسم العمرة بالمملكة العربية السعودية من جديد شروط الحجز والمطلوب للسفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بإعلان عودة موسم العمرة لكافة المسلمين حول العالم من جديد للتقديم، وقد صرحت الجهات المسؤولة منذ عدة ساعات عن فتح باب العمرة مجددا وذلك بعد أن تم إغلاقه بسبب الجائحة العالمية، وتم إعادة فتح باب العمرة مجددا أمام كل من يرغب في الاعتمار وذلك تحت شروط المملكة العربية السعودية وذلك من تجنب الاختلاط الشديد، وارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافة الآمنة.

فتح باب العمرة مجددا بالمملكة العربية السعودية

صرح الدكتور سعد بن محمد ويعد وكيل الرئيس العام لشئون المسجد الحرام عن جاهزية المسجد الحرام لاستعادة المعتمرين من جديد بدءا من 15 من ذي الحجة للعام الجاري، وذلك بعد أن تم موسم الحج بنجاح وسيتم الحجز للعمرة من خلال تطبيق اعتمرنا وذلك حسب ما ذكرته المصادر الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

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الإجراءات المتخذة أثناء أداء العمرة من الجهات المسؤولة

وقد تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل المملكة العربية السعودية للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتتضمن تلك الإجراءات الأشياء الآتية:

اتخاذ مسارات محددة من الجهات المسؤولة وتم الاتفاق عليها للحفاظ على المسافة الآمنة بين المعتمرين بهذا الموسم.

تم وضع حساسات في كل المناطق الحيوية والتي يتم مرور المصلين منها لقياس الحرارة أثناء مرورهم لتجنب أي اشتباهات وذلك للحفاظ على سلامة المعتمر.

وتم تجهيز كل العاملين المختصين بالطوارئ تحسبا لأي مشكلة قد تحدث أثناء موسم الاعتمار وذلك للتعامل السريع بشكل مباشر.

كيفية الحجز لموسم العمرة

تم تجهيز أيضا التطبيقات للعمل تحت ضغط عن طريق خوادم جاهزة حتى تحت الضغط كل ما عليك هو الدخول على متجر التطبيقات وتحميل تطبيق اعتمرنا، وذلك للبدء بالتسجيل والحجز للاعتمار وينبغي على الراغب الذهاب للعمرة التجهيز ومعرفة الشروط مسبقا قبل الحجز لضمان القيام بالمطلوب من أجل التجهيز للاعتمار، ويجب أن يعرف الراغب بالاعتمار المطلوب أيضا من الأشياء للتوجه للعمرة وتجهيزها من الأوراق والأدوات الرسمية المطلوبة ويجب اعتمادها من الأجهزة والمؤسسات التي قامت المملكة العربية السعودية تحديدها مسبقا والتوجه للبدء بالحجز وتجهيز نفسه للعمرة أيضا عن طريق معرفة السير.

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