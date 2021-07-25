نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب بجدولة مريحة بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب لدى تمويل إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل راتب شهري ثابت يمنح الأن تمويل إمكان سواء كان العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة فهو لا يطلب التمويل غير 1900 ريال للمواطن السعودي و2000 ريال من المقيم داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي وسوف نوضح اليوم مزايا وشروط طلب تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي بالمملكة الذي يعتبر من أفضل التمويلات الإجتماعية الميسرة في السعودية لهذا العام وربما يصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي لجميع العملاء السعوديين المتقدمين في كافة البنوك السعودية المتاحة بشرط أن يكون المتقدم يعمل فترة ثلاثة أشهر على الأقل في القطاع الخاص وكذلك في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية ويمكن الحصول على قرض من خلال رابط التقديم على تمويل بدون موافقة الكفيل الغارم وبلا تحويل الراتب الشهري بجدولة مريحة لجميع العملاء السعوديين المتقدمين لدى تمويل إمكان الراجحي بالمملكة.

كافة الشروط والأحكام اللازمة والمعلن عنها لدى تمويل إمكان الراجحي

تمويل إمكان الراجحي من أهم التمويلات الإجتماعية الميسرة في السعودية لعام ١٤٤٢ هجرياً في المملكة العربية السعودية ولن يتم الحصول عليه إلا بعد توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة التي من ضمنها توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال ويجب أن يكون العميل المتقدم مواطن سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن عشرون عاماً وسوف نوضح كافة الشروط والضوابط اللازمة كما يلي بكافة التفاصيل:

يشترط تمويل إمكان عدم وجود تعثر لدى تقرير سمه السعودي بالمملكة.

تمويل بجدولة مريحة وميسرة لدى إمكان مصرف الراجحي ولكن متاح فقط لجميع العملاء السعوديين في البنوك السعودية.

فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي قبل التقديم على قرض إمكان السعودي.

يتطلب تمويل إمكان دخل شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي.

عمر العميل المتقدم لتمويل إمكان لابد أن لا يقل عمره عن 20 عام فأكثر.

يحتاج فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي وكذلك بالقطاع الخاص في الشركات المعتمدة أو غير معتمدة.

المميزات التي يمنحها تمويل إمكان مصرف الراجحي بالمملكة