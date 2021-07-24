دوت الخليج – نجران رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على الدعم والاهتمام الذي يحظى به التراث الوطني في المملكة ، مما كان له الأثر في تسجيل عدد من المواقع في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منها “منطقة حمى الثقافية” بنجران .

وأكد سموه أنّ هذا التسجيل لمنطقة ” حمى ” الثقافية هو أحد ثمار المشروع الثقافي الشامل الذي يحظى بتوجيه ودعم ومتابعة من سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ ، في المحافظة على معالم التراث المادي وغير المادي في المملكة، مما مكّن من تعزيز حضور العناصر التراثية الوطنية في قائمة اليونسكو ذات القيمة العالمية الكبيرة التي تجلت في ما تشهده المملكة من قفزات ثقافية ضمن رؤية المملكة 2030.

وثمن سموه جهود سمو وزير الثقافة، ومنسوبي الوزارة ووفد المملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” على متابعتهم مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وصولاً إلى تسجيل موقع “حمى” ضمن قائمة التراث العالمي .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمو نائب أمير نجران: تسجيل منطقة “حمى” في اليونسكو إحدى ثمار نجاحات المشروع الثقافي ضمن رؤية المملكة 2030 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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