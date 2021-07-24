أمانة الشرقية تنفذ المرحلة الأولى لممشى “البهجة” بالدمام

دوت الخليج – واس انتهت أمانة المنطقة الشرقية من أعمال المرحلة الأولى لتنفيذ ممشى “البهجة” في حي النزهة بالدمام.

وتضمنت المرحلة الأولى وضع لوحات ألمنيوم إرشادية تحتوي على عبارات توعوية للمحافظة على البيئة والأشجار، والتشجيع على ممارسة المشي، وتركيب أعمدة إنارة وإضاءات ديكورية بطول الممشى، وأقواس بألوان جذابة في بداية الممشى ومنتصفه وآخره، إضافة إلى أحواض زراعة تحتوي على أشجار ظل وزهور وحاويات وكراسٍ.

كما تضمنت تنفيذ ممشى ملون بعرض 4 أمتار وطول 500 متر، وهو ممشى نوعي يحتوي على عدة عناصر تفاعلية مثل ألعاب حركية للأطفال وألعاب تراثية وتعليمية وتثقيفية، ورسومات فنية وهندسية تضفي روح البهجة والنشاط للزوار.

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