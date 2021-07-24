نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب جاري عبر الإنترنت للبنك الأهلي وشروط فتح الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي فتح حساب جاري عبر الإنترنت، البنك الأهلي التجاري أول بنوك السعودية في التأسيس حيث تم تأسيس البنك سنة 1953 بإصدار مرسوم ملكي من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بضم العديد من الشركات إلى مؤسسة واحدة تحت مسمى البنك الأهلي التجاري وبلغ رأس المال عند تأسيسه حوالي 8 مليون دولار أما الآن فأصبح رأس ماله يتجاوز 8 مليار دولار وقيمة أصوله تعدت 118 مليار دولار ويمتلك البنك أكثر من 400 فرعا ويقوم البنك الأهلي بتقديم خدماته وفق الشريعة الإسلامية وبلغ عدد عملائه أكثر من 5 مليون شخص ويعتبر البنك الأهلي من البنوك المشهورة عالميا فيوجد لدى البنك فروع في مختلف الدول وكما ذكرنا يقوم البنك بتقديم كافة خدماته وتعاملاته المالية وفقا للشريعة الإسلامية.

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البنك الأهلي التجاري من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ويشتهر بخدماته المصرفية المتعددة والممتازة وتخضع الكثير من تلك الخدمات كخدمات عبر الإنترنت (أون لاين) كتسهيل على العميل الجهد والسفر والوقت الناتج عن التوجه للفرع الخاص بالبنك لقضاء خدمتك ومن تلك الخدمات خدمات دفع الفواتير والديون وطلب التمويلات والإيداع والشراء عبر الإنترنت.

فتح حساب جاري عبر الإنترنت للمقيمين

يقوم البنك الأهلي بتقديم إمكانية إنشاء حساب جاري عبر الإنترنت في البنك الأهلي مع الكثير من التسهيلات التي يقدمها البنك ودون شروط قوية ولبدء إجراءات فتح الحساب يجب كل الذي على المقيم فعله هو إحضار المستندات المطلوبة كجواز السفر وأوراق الإقامة والعنوان المحدد لمكان إقامته وبقية الأوراق المطلوبة وأيضا نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بالعميل ونسخة أيضا من جواز السفر أما للقاصرين يجب تقديم شهادة ميلاد من الرقم الوطني وورق الوصاية الخاص بالقاصر من أجل فتح حساب خاص بهم.

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فتح حساب للبنك الأهلي

يمكنك فتح حساب جاري عبر الإنترنت وذلك اختصارا للوقت والجهد المبذولة في الذهاب للفرع والإجراءات الروتينية الاعتيادية لفتح أي حساب بنكي والشرط الأساسي لفتح حساب عبر الإنترنت أن تكون هناك بطاقة هوية أو إقامة صالحة.

خطوات فتح حساب في البنك الأهلي عبر الإنترنت

الدخول للموقع الرئيسي الخاص بالبنك وانقر على “فتح حساب فحص جديد”.

أدخل رقم الهوية أو البطاقة الخاصة بك.

اكتب تاريخ ميلادك.

أدخل رقم هاتف صحيحا لأنه سيتم إرسال رمز تأكد.

قم بإدخال كل المعلومات المطلوبة والحرص على صحتها.

تأكد قبل الانتهاء من صحة جميع البيانات التي قمت بإدخالها ثم قم بإنهاء العملية وانتظر رمز التأكيد الذي سيأتيك على رقم الهاتف الذي قمت بإدخاله وثم ستتلقى رسالة أنه تم إكمال طلبك بنجاح ويمكنك الحصول على رقم طلبك إذا أردت المتابعة عبر أحد افرع البنك.

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مميزات فتح حساب جاري مع البنك الأهلي عبر الإنترنت

يتميز البنك الأهلي أنه من أكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية ويتميز البنك بخدماته الإلكترونية المقدمة من البنك بشكل كبير ومن هذه المميزات خدمة فتح حساب جاري عن طريق الإنترنت لكل من يريد أن يكون عميلا لدى البنك الأهلي ومن المميزات فلتح حساب جاري مع البنك الأهلي الآتي:

لا توجد رسوم خاصر بفتح حساب جاري مع البنك الأهلي.

لا يشترط البنك حد أدنى من المال أن يكون كوديعة في الحساب وإنما يترك هذا الأمر حرا للعميل.

يقوم البنك بإرسال بطاقة صراف آلي إلى بيت العميل الذي تم اتخاذه كعنوان للبنك.

يتم فتح جميع الخدمات المقدمة من البنك مثل التمويلات الخاصة بالسيارات والدفع الإلكتروني والتقسيط الإلكتروني.

البنك الأهلي تداول أو الأهلي مالية

يمكن أيضا للعميل بمجر فتح حساب للبنك الأهلي أن يقوم بفتح حساب تداول أو محفظة استثمارية للتداول الآمن بالبورصة وسوق الأسهم العالمي والسعودي للحصول على أرباح كبيرة من التداول الآمن وتلك أيضا من الخدمات المقدمة من البنك الأهلي في حال فتح حساب جاري عن طريق الإنترنت.

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