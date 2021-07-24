نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل سيارة بقسط 800 ريال موديل 2021 وصفر دفعة أولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر الكثير من الشركات السعودية تمويل سيارة للمواطنين والمقيمين، مع إمكانية التمويل بالتقسيط لفترة طويلة، فيحتاج المواطنين والمقيمين داخل السعودية على سيارة أخر موديل، أو الحصول على سيارة مستعملة وتكون في أخر سنتين من موديلها، للمزيد من الراحة والخصوصية، فهناك شركات وبنوك داخل المملكة تقوم بتمويل الأفراد، وتمويل المواطنين السعوديين والغير سعوديين، والتمويل مناسب للنساء والرجال والمتقاعدين بدون كفيل، وبدون تحويل راتب، واختيار السيارة عن طريق ثلاثة طرق، فيكون عن طريق أحدى الوكلاء المعتمدين، أو التمويل بالمرابحة من الأفراد، أو من أحدى الفروع المعتمدة لشركة عبد اللطيف جميل.

عرض سيارات سوزوكي

يتيح لك امتلاك سيارة سوزوكي بأقل قسط شهري، وهو عرض متميز بالكثير من المميزات المتعددة والغنية باهتمام المواطنين والمقيمين، فالتمويل بدون كفيل، وبدون دفعة أولى، كما أنه بصفر رسوم إدارية، احصل على تمويل سيارة بقسط شهري 700 ريال وبدون كفيل والقسط الأول مجانًا، كما أنه متاح للجميع امتلاك سيارة سوزوكي أخر موديل، تمويل سيارات مستعملة بدون تحويل راتب من خلال بنك الراجحي، فيمكنك أن تحصل على موديل 2021 للمزيد من الرفاهية والحصول على أحدث المعروضات، كما أنه معتمد من الهيئة الإسلامية، وأكبر مفاجأة من شركة عبد اللطيف جميل أن الثلاث شهور الأولى مجانًا، على حساب الشركة.

أنواع سيارات سوزوكي داخل العرض

توفر شركة عبد اللطيف جميل عرض تمويل سيارات سوزوكي لأنواع معينة منها سويفت جي أل، سويفت 2021، ديزاير 2021، بالينو، كياز، ارتيجا، جمني 2021، فيتارا، خطوات الحصول على تمويل شخصي بقسط 700 ريال بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وجميع الدفعات الشهرية تسدد على فترة 60 شهر، وبأقل قسط شهري يبدأ من 700 ريال وأقل وفق المتطلبات والشروط المطلوبة، عرض سيارة تويوتا بقسط 900 ريال بدون كفيل، والتي تنص على أنه يجب أن يكون الموظف بجهة العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بالعمل الخاص، ولا تقل عن شهر للعمل الحكومي، كما أن الأسعار قابلة للتغير، وإذا حدث وجود عوامل تؤثر في السجل الائتماني.

طلب سيارة سوزوكي

يجب أن لا يقل الراتب عن 3000 ريال للموظف الخاص أو الموظف بالقطاع الحكومي، وبدون كفيل في حالة وجود سجل ائتماني جيد، كما أنه يتم قبول التمويل للمتقاعدين، وأيضا يجب أن تكون السيارة التي يختارها العميل أن تكون في الأنظمة المتوفرة، يمكنك أن تقوم بطلب سيارة سوزكي من الأنواع المتوفرة في عرض سيارات شركة عبد الطيف جميع، عند توافر الشروط بك وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، وهي رخصة القيادة وصورة الهوية الوطنية أو صورة من جواز السفر وكلهم سارين المفعول، وصورة من شهادة التأمينات، أو كشف حساب بنكي لأخر 3 شهور.