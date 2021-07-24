نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 خطوات فقط للتقسيط.. احصل الآن على جوال iphone 12 pro max من زين السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فرصةٌ أمام عُشّاق هواتف آيفون في المملكة العربية السعودية، الحصول على جوال iphone 12 pro max من زين السعودية 2021م، بالتقسيط المريح المتساوي شهريًّا، ودون فوائد أو شروط مُجحِفة، فيما يأتي ذلك في إطار التنافس والسّباق القوي بين شركات الاتصالات في المملكة، فكل شركة تُحاول جذب المزيد من العملاء، سواء عن طريق عروض الاتصالات والرسائل أو الإنترنت، أو توفير أجهزة هواتف ذكية بالتقسيط دون أيّ فوائد إضافية عن الثمن الحقيقي للجهاز.

خطوات الحصول على جوال iphone 12 pro max من زين السعودية

وحدّدت شركة زين السعودية، ثلاثة خطوات للحصول على جوال iphone 12 pro max بالتقسيط المريح، وذلك على النحو التالي:

اختر جهازك المفضل. أضف باقة شباب التي ترغب بها، وهي باقة شباب 399 الخاصة بهاتف آيفون 12 برو. اختر باقة التقسيط. ادفع قيمة جهازك بأقساط شهرية. ولا بُد من الذهاب إلى أحد فروع شركة زين في المملكة، لإتمام عملية شراء الهاتف الذي نرغب فيه بالتقسيط.

تفاصيل باقة شباب 399 لشراء جهاز آيفون 12 برو ماكس بالتقسيط من زين

أمّا بالنسبة لتفاصيل باقة شباب 399 الخاصة بشراء هاتف آيفون 12 برو ماكس، فإنها تأتي وفق الجدول التالي:

نوع الهاتف آيفون 12 برو ماكس الباقة شباب 399. 458.85 شامل الضريبة. قيمة التقسيط تقسيط 225 ريال. 258.75 شامل الضريبة. مدة التقسيط التزام لمدة 24 شهرًا. 0 دفعة مقدمة + 624 ريال رسوم شهرية. 717.60 شامل الضريبة.

شروط zain لتقسيط الهواتف الذكية

وتضع شركة zain للاتصالات شروطًا مرنة للحصول على هاتف ذكي سواء آيفون أو أي جهاز يعمل بنظام الأندرويد، وهي كالتالي:

توقيع عقد بين العميل والشركة للالتزام بالباقة وخطة تقسيط لمدة 24 شهرًا.

دفع غرامة في حالة إلغاء عقد التقسيط، أو دفع المبلغ المتبقي لأقساط الجهاز مع الضريبة المقررة.

دفع آخر 3 دورات فَوترّية.

توفير سجل ائتماني بتصنيف يسمح بالاشتراك في عرض التقسيط.

لا بُد من أن يكون الخط نشط أثناء التفعيل.

عدم وجود أي غرامات سابقة على العميل.

رقم خدمة عملاء زين 2021

أتاحت شركة زين بالمملكة أكثر من طريقة للتواصل سواء هاتفياً أو عبر الواتساب وغيرها من الوسائل المختلفة لسهولة العميل إلى حل مشكلته دون عناء، خاصةً وأن شركة زين واحدة من أكبر شركات الاتصالات في المملكة والتي تضم عدد كبير من العملاء، حيث يُمكن التواصل هاتفياً على الرقم 966590000959+ أو قم بتسجيله على هاتفك وتواصل عن طريق الواتساب.